Rét đậm bao trùm miền Bắc, những nơi nào sắp xuất hiện mưa tuyết?

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng 8/1, không khí lạnh cường độ mạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, khiến nhiệt độ giảm sâu. Mức nhiệt thấp nhất được ghi nhận tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là -1,4 độ C, thấp nhất kể từ đầu mùa.

Trong khi đó, Sa Pa (Lào Cai) ghi nhận mức nhiệt 3,4 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 3,5 độ, Đồng Văn (Hà Giang) 2,2 độ C và nhiều nơi có nhiệt độ thấp nhất trong đêm dưới 5 độ C.

Theo ghi nhận, sáng nay, tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Phia Oắc (Cao Bằng), xã Xín Cái (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) đã xuất hiện băng giá.

Sáng nay, băng giá phủ trắng đỉnh Mẫu Sơn. (Ảnh: Nông Đức Thọ)

Dự báo trong những ngày tới, những vùng núi cao trên 2.000m khả năng xảy ra mưa tuyết như: Fansipan, Lảo Thẩn, Kỷ Quan San, Nhìu Cô San (Lào Cai); Pu Si Lung, Khang Su Văn, Tả Liên (Lai Châu); Phú Lương, Lùng Cúng, Tà Xùa (Yên Bái); Tây Côn Lĩnh, Lũng Cú, Chiêu Lầu Thi (Hà Giang).

Những khu vực dưới 2.000m khả năng rất cao xuất hiện băng giá gồm: Ô Quý Hồ (Lai Châu), Cao Ba Lanh và Yên Tử (Quảng Ninh), Phia Oắc (Cao Bằng), Pha Luông (Sơn La), Phu Đen Đinh (Điện Biên), Mẫu Sơn (Lạng Sơn).

Dự báo ngày và đêm 8/1, bộ phận không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-18 độ C; các tỉnh Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét.

Từ đêm nay, ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.