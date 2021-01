Rét buốt, nhiều trường ở Hà Nội điều chỉnh lịch học, có trường cho học sinh nghỉ

(VTC News) -

Sáng nay, nền nhiệt ở Hà Nội giảm sâu, có nơi chỉ khoảng 8-10 độ C. Do nhu cầu của phụ huynh, nên nhiều trường mầm non vẫn mở cửa đón học sinh.

Tại trường Mầm non Hoa Mai (Hoàng Mai, Hà Nội), nhà trường thông báo trong các ngày từ 11 đến 13/1/2021, trường điều chỉnh thời gian đón trẻ từ 7h30 thành 8h30. Cô Nguyễn Thị Mai, hiệu trưởng cho biết, nhiệt độ giảm sâu nhà trường điều chỉnh thời gian đón trẻ muộn hơn một tiếng để giữ sức khỏe cho trẻ. Việc điều chỉnh lịch được 100% phụ huynh nhất trí và cũng phù hợp với chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Mùa đông này, trường chủ động lắp đặt rèm cửa, kính chắn gió và nâng cấp hệ thống sưởi để giữ ấm cho học sinh. Nước nóng, thuốc cảm…là những thứ không thể thiếu phòng tránh nguy cơ trẻ bị ốm.

Theo ghi nhận, số trẻ nghỉ học có phép tại trường mầm non Hoa Mai khá nhiều. Nhà trường sẽ tổ chức dạy bù cho trẻ nghỉ học hoặc hướng dẫn phụ huynh dạy trẻ qua phần mềm trực tuyến, tương tác với nhà trường.

Trời lạnh, phụ huynh được phép cho con đi học muộn hơn thường lệ. (Ảnh: V.N)

Do bận việc, anh Nguyễn Minh Thành có con đang học tại trường mầm non Ban Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) sáng dậy sớm đưa con đến trường. Tối hôm trước, phụ huynh nhận được thông báo trường điều chỉnh lịch đón học sinh từ 7h30 thành 8h30 hoặc 9h tùy theo nhu cầu của gia đình. Nhà trường cũng xin ý kiến về việc giảng dạy trực tuyến nếu điều kiện thời tiết rét buốt, học sinh không đi học được.

Anh Thành và nhiều phụ huynh đồng tình phương án điều chỉnh thời gian học. Nhưng nhiều phụ huynh bận công việc không biết gửi con ở đâu nên vẫn đưa con đến trường. Một số khác cho con ở nhà, cô giáo giao bài qua zalo hoặc đăng ký học trực tuyến qua phần mềm zoom. Việc học trực tuyến được nhà trường triển khai trong đợt nghỉ dịch COVID-19 nên phụ huynh, học sinh tiếp cận tương đối dễ dàng.

Theo cô Vương Thị Yến, hiệu trưởng, trong điều kiện thời tiết rét buốt nhà trường không khuyến khích phụ huynh cho con đi học sớm. Thời điểm từ 6h-8h sáng là lạnh nhất, ảnh hưởng đến đường hô hấp của trẻ. Vì thế nhà trường điều chỉnh lịch học phù hợp để bảo vệ sức khỏe cho học sinh.

Học sinh được phép nghỉ học có phép. (Ảnh:V.N)

Một số phụ huynh có con học tại trường tiểu học Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) xin phép giáo viên cho con đến muộn. Đưa con đến trường, chị Vũ Thị Hiên đứng xuýt xoa vì rét buốt. Trời lạnh, con dậy muộn, ngại đi học nhưng không thấy trường thông báo nghỉ nên chị Hiên chủ động mặc ấm cho con rồi đưa đến lớp.

Tuy đến trường muộn 20 phút nhưng nhà trường vẫn tạo điều kiện cho con học bình thường. Chị Hiên dặn con, trưa ở tại lớp cho ấm. Cơm và nước uống chị đặt qua ứng dụng Grab Food mang đến tận phòng học. Trời lạnh, nhiều phụ huynh ngại đưa đón con về nhà. Bố mẹ chọn giải pháp để con ở tại lớp và đặt cơm trưa qua phần mềm online. Một số gia đình đặt taxi đón con về nhà.

Hiện nay, không chỉ các trường mầm non, mà hệ thống tiểu học ở Hà Nội hầu hết đều có hệ thống điều hòa 2 chiều sưởi ấm học sinh vào những ngày giá rét. Vì thế phụ huynh yên tâm gửi con tại trường.