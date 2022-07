Rapper Wowy 'nhá hàng' siêu phẩm chill nhất mùa hè

(VTC News) -

Với chất riêng của mình, âm nhạc của "lão đại" Wowy luôn khiến fan thổn thức. Anh theo phong cách rap đường phố với lời nhạc đậm chất đời, phản ánh hiện thực cuộc sống. Còn rapper xuất thân dancer Low G nổi danh với tinh thần sống thật, truyền cảm hứng cho thế hệ Z dám nghĩ, dám làm. Nam rapper cuốn hút người nghe với lối rap có vẻ bất cần nhưng ẩn chứa điều sâu lắng. Nân - "nữ hoàng" nhạc Indie thu hút sự chú ý với chất giọng truyền cảm không lẫn vào đâu được.

Rapper Wowy tươi trẻ trong sản phẩm mới.

Dù có màu sắc âm nhạc khác nhau, họ có điểm chung là luôn tràn đầy đam mê của người trẻ và mong muốn truyền năng lượng đến Gen Z. Do đó, ba nghệ sĩ dành nhiều tâm huyết cho dự án. Mỗi người tự sáng tác và làm việc trong nhiều ngày để phối hợp cho ra sản phẩm hoàn hảo nhất.

Lần đầu hợp tác, Wowy nóng lòng kết hợp cùng hai đàn em trong một dự án đặc biệt. Ca sĩ trẻ Nân cảm thấy bất ngờ vì ba cá tính âm nhạc hợp nhau như quen thân từ trước. Cô cho biết mình trân trọng Wowy và Low G vì đã hỗ trợ, tương tác nhiệt tình với cô để thực hiện các ý tưởng âm nhạc. Sản phẩm được đánh giá sẽ mang đến bài hát chill nhất mùa hè này.

Wowy lần đầu kết hợp cùng hai đàn em Low G và Nân.

Ca sĩ trẻ Nân nhận xét đàn anh Wowy: "Lúc đó là khi tôi nhờ chú Wy nghe, góp ý cho đoạn nhạc của mình. Sau khi nghe xong, chú gửi cho tôi trailer phim 'The night is short, walk on girl'. Wowy chia sẻ rằng tôi giống nhân vật nữ chính trong phim vậy". Còn với Low G, đây là lần tên anh được đứng cùng vị huấn luyện viên Rap Việt. Hai năm qua, các fan luôn tiếc nuối Low G không thi Rap Việt nên đây chính là sự kết hợp khó tin được và đáng mong ngóng.

MV Có chuyện, cùng chill sẽ ra mắt vào 20h ngày 15/7 hứa hẹn sẽ làm hài lòng nhiều người nghe âm nhạc với những thông điệp tích cực.