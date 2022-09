Rapper nổi tiếng Coolio đột tử khi đến chơi nhà bạn

Trang Hollywood Reporter ngày 28/9 thông tin về cái chết đột ngột của Coolio. Theo Jarez Posey - người quản lý của Coolio, nam rapper này đột tử tại nhà một người bạn ở Los Angeles - Mỹ. "Ông ấy vào nhà vệ sinh và không bao giờ ra ngoài nữa" - Jarez Posey nói.

Cảnh sát vẫn đang điều tra và sẽ công bố nguyên nhân tử vong của rapper này sau khi hoàn tất khám nghiệm thi thể. Họ loại bỏ các mối nghi ngờ về mưu sát hoặc tác động bên ngoài gây ra cái chết của Coolio sau khi tiến hành khám nghiệm sơ bộ hiện trường.

Theo người quản lý, có thể Coolio qua đời do đau tim nhưng đây chỉ mới là dự đoán.

Coolio đột tử ở tuổi 59.

Nhiều đồng nghiệp, bạn bè, người hâm mộ thương tiếc trước cái chết của Coolio và bày tỏ trên trang cá nhân. "Một tin tức rất đau buồn. Tôi đã chứng kiến người đàn ông này từng bước tiến bộ và vươn lên vị trí hàng đầu trong ngành. Hãy yên nghỉ nhé Coolio" - rapper Ice Cube viết. "Bạn thân của tôi ơi, hãy yên nghỉ nhé" - diễn viên Kenan Thompson xúc động. "Một trong những người tốt bụng nhất mà tôi biết. Hãy yên nghỉ nhé Coolio!" - MC Hammer viết…

Coolio là rapper, diễn viên, nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ. Ông có 8 album phòng thu và một album kết hợp. Ngoài "Gangsta’s Paradise", ông còn nhiều ca khúc đình đám: "Fantastic Voyage", "1, 2, 3, 4 (Sumpin' New)", "C U When U Get There"… Ở mảng phim, ông tham gia các tác phẩm: "Batman & Robin", "China Strike Force", "Get Over It", "Daredevil"...

Coolio đã đoạt 5 giải thưởng âm nhạc, trong đó có 1 giải Grammy nhờ "Gangsta’s Paradise".

Nhiều người thương tiếc, tưởng niệm ông.