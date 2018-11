Rapper 6ix9ine hủy show, bỏ album và đối diện án tù ít nhất 25 năm

Sau khi bị cảnh sát Mỹ bắt giam vì tội tàng trữ vũ khí và ma túy, rapper Tekashi 6ix9ine tuyên bố hủy show và bỏ kế hoạch sản xuất album mới.

Kể từ khi kết hợp cùng Nicki Minaj và Murda Beatz trong bản hit FEFE, sự nghiệp của Takeshi 6ix9ine dần thăng hoa trong giới rapper. 6ix9ine bận rộn diễn cả năm 2018 và có kế hoạch ra mắt album mới. Theo dự kiến, anh sẽ kết hợp cùng rapper đình đám Kanye West ra một ca khúc.

Mặc dù vậy, tất cả đã chấm hết với 6ix9ine khi anh bị cảnh sát Mỹ bắt giữ hôm 19/11. Tờ TMZ cho hay 6ix9ine có thể bị khởi tố đến 6 tội. Trong số đó nghiêm trọng nhất là tội sử dụng súng trái phép, tàng trữ ma túy và vũ khí trong nhà. Rapper 22 tuổi sẽ khó thoát khỏi án tù ít nhất 25 năm.

Sự nghiệp âm nhạc gần như đã chấm hết với 6ix9ine.

Các show diễn lớn tại Mỹ đồng loạt thông báo 6ix9ine sẽ không thể góp mặt vì đang bị tạm giam. Thông qua báo chí, rapper 22 tuổi cũng tuyên bố dừng sản xuất album Dummy Boy vì lý do bất khả kháng.

Nữ rapper Nicki Minaj thay mặt 6ix9ine nhắn nhủ đến các fan: “Vì lý do ngoài âm nhạc nên đơn vị sản xuất sẽ tạm dừng kết hoạch phát hành album Dummy Boy. Này 6ix9ine, tôi rất yêu cậu. Tôi cầu nguyện cho cậu, mẹ và gia đình trong thời gian khó khăn này”.

Mới đây, cảnh sát đã chuyển 6ix9ine sang trại tạm giam khác vì lý do an ninh. Tờ TMZ cho hay 6ix9ine không được tại ngoại. Luật sư của 6ix9ine - ông Lance Lazzaro - yêu cầu đóng bảo lãnh 750.00 USD và chấp nhận việc hủy hộ chiếu để đổi lấy sự tự do tạm thời cho thân chủ, song bị tòa án từ chối.

NIcki Minaj (trái) động viên 6ix9ine trong cơn nguy khó.

Tại phiên xử, 6ix9ine bị còng cả tay, chân và luôn giữ thái độ bình tĩnh. Gia đình của 6ix9ine cũng có mặt để ủng hộ tinh thần cho nam rapper 22 tuổi. Thậm chí 6ix9ine muốn chi hết số tiền đang có trong tài khoản là 1,7 triệu USD để được tại ngoại, song tiếp tục bị tòa bác bỏ.

6ix9ine nhiều lần được fan và gia đình cảnh báo vì lối sống sa đọa, nghiện ngập và bản tính ngông cuồng coi thường pháp luật. Thế nhưng rapper 22 tuổi luôn bỏ ngoài tai để rồi gây nên hậu quả nghiêm trọng.

Trong quá khứ, 6ix9ine từng bị bắt vì tội làm ngạt thở một bé gái 16 tuổi, tấn công cảnh sát và dâm ô trẻ em dưới 18 tuổi. Cách đây một tháng, 6ix9ine nhận án phạt 4 năm tù treo và lao động công ích 1.000 giờ.

