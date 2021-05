Rầm rộ mời gọi đầu tư tiền mã hóa 'siêu lãi', 'ngồi im có tiền', bẫy nhà đầu tư

"Đầu tư an toàn, chính sách lợi nhuận ổn định cho nhà đầu tư, đặc biệt lợi nhuận 30-35%/tháng, ngồi im cũng có tiền" chỉ là một trong hàng trăm hàng nghìn những lời mời gọi trên các diễn đàn đầu tư tiền mã hóa hiện nay.

Sự nở rộ của xu hướng đầu tư các loại tiền mã hóa như Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Aquagoat, Shiba Inu coin, Dogelon Mars... đang kéo theo rất nhiều hệ lụy. Hàng loạt sàn giao dịch ảo cùng các nhà môi giới bỗng nhiên xuất hiện, lôi kéo nhiều người tham gia với lợi nhuận vài nghìn USD/ngày, mua được nhà, ôtô chỉ sau 6 tháng…

"Ngồi không cũng có tiền"?

Theo khảo sát của Zing, hiện nay, trên các hội nhóm, trang mạng xã hội xuất hiện nhiều người môi giới lôi kéo người dùng tham gia chơi đủ các loại tiền mã hóa với nhiều sàn giao dịch khác nhau. "Một lần vô tình bình luận vào một bài viết trong nhóm đầu tư coin mà có hơn 10 tin nhắn lôi kéo tôi tham gia vào group đầu tư", anh Hải Đăng (quận 2, TP.HCM) chia sẻ.

Các đối tượng môi giới đánh vào thị hiếu cũng như tâm lý của người dân là kiếm tiền đơn giản, lợi nhuận hấp dẫn… để dụ dỗ, lôi kéo. "Người chơi không cần biết kiến thức về tài chính, chỉ cần nạp tiền vào tài khoản, mỗi ngày tiền sẽ tăng thêm %. Người chơi chỉ cần ngồi không cũng có tiền", một tài khoản tên Bùi Hải Ninh mời chào.

Một số hình thức lừa đảo khác cao tay hơn như thuê nghệ sĩ, người nổi tiếng đăng bài lồng ghép quảng cáo tiền mã hóa, sàn giao dịch. Điển hình ngày 11/5, hàng loạt Fanpage có dấu tích xanh của các nghệ sĩ đăng bài với từ khoá #DOGE (viết tắt của Dogecoin) kêu gọi mua, đầu tư vào tiền mã hóa như một chuyên gia tài chính.

Bài đăng của Kiều Minh Tuấn quảng cáo Dogecoin trên Facebook cá nhân. Ảnh: H.L

Không chỉ vậy, những "chuyên gia tài chính" này thường sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi để tạo lòng tin, kích thích lòng tham của nhà đầu tư. Chẳng hạn tổ chức các sự kiện hoành tráng mời những người giàu có, doanh nhân nổi tiếng khẳng định lợi nhuận đầu tư là có thật. Hay liên tục đăng hình mua được nhà, xe nhờ đầu tư vào các đồng tiền mã hóa này...

Trong vai một nhà đầu tư mới muốn tham gia tìm hiểu đầu tư, phóng viên được một người môi giới tên Hoàng Hải nhiệt tình tư vấn mời chào tham gia sàn Wefinex (hay còn gọi là WinsBO), một sàn giao dịch theo hình thức BO. Wefinex chỉ sử dụng duy nhất cặp tiền Bitcoin - BTC/USD để người chơi dự đoán.

Người này cho biết đầu tư vào sàn này là siêu lãi suất, siêu lợi nhuận. Nhà đầu tư có thể được hưởng lãi suất 30-50%/ngày. Ngoài ra, nếu giới thiệu người mới vào hệ thống, nhà đầu tư tiếp tục được hưởng thêm % hoa hồng từ số tiền đầu tư của người này.

Hình ảnh chốt lời trong những lần đặt lệnh giao dịch được Hải chia sẻ mỗi ngày trên trang cá nhân. Tất nhiên, luôn kèm theo câu giới thiệu: "Một ngày mình kiếm 787 USD tương đương hơn 19 triệu đồng tiền hoa hồng. Ai muốn học cách xây dựng hệ thống mạnh, hoa hồng đều liên hệ ngay cho mình".

Trong nhóm chat của người môi giới này, họ sẽ gửi các ảnh chụp màn hình về các vụ phím giá thành công và những thành viên cảm ơn người hướng dẫn vì nhận được lợi nhuận cao.

Lôi kéo người chơi để hưởng % hoa hồng

"Những người môi giới này kiếm tiền chủ yếu bằng cách giới thiệu, lôi kéo người chơi để được ăn % hoa hồng từ khoản đầu tư của người chơi mới. Khi một người phát triển hệ thống càng lớn đồng nghĩa số tiền nhận được sẽ càng nhiều", anh Phạm Thái, một nhà đầu tư tài chính lâu năm chia sẻ.

Theo anh, nhiều người chơi bị lôi kéo đa phần là người lao động, những người già về hưu không có kiến thức về công nghệ, tài chính. "Đầu tư tiền mã hóa không phải điều đơn giản, đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ về đồng tiền đó. Người mới nên đầu tư tiền mã hóa trong dài hạn, và chỉ nên đầu tư vào các đồng tiền mã hóa lớn, chất lượng", anh nói.

Những người môi giới luôn kích thích lòng tham của nhà đầu tư bằng những con số lợi nhuận khủng mỗi ngày. Ảnh: Chụp màn hình.

Với tâm lý mong muốn làm giàu nhanh, nhiều người sẵn sàng bỏ tiền tỷ để đầu tư trước những lời mời chào đầy hấp dẫn, những màn “khoe của” hoành tráng của người môi giới.

Anh Thái chia sẻ những người dân kém hiểu biết về công nghệ, thiếu thông tin không thể hiểu được chiều trò lừa đảo tinh vi của các đối tượng xấu, lại dễ đi theo tâm lý đám đông nên bị các đối tượng lừa đảo trục lợi.

Nguyễn Anh Hộ, một nhà đầu tư mới ở TP.HCM cho biết anh bị mất trắng 2.800 USD sau một tuần đầu tư đồng tiền Dogecoin ở sàn giao dịch website Btcstep.net. Thời gian đầu khi số tiền lãi anh nhận được khoảng 4 triệu đồng thì website này bị đánh sập và liên tục báo lỗi. "Hiện tại tôi không thể truy cập vào trang web. Đó là số tiền tiết kiệm cả năm trời đi làm công nhân của tôi", anh tâm sự.

Hay chính nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng bị lừa 15.000 USD khi được một đạo diễn giới thiệu tham gia đầu tư đồng tiền ảo Bitconnect với những thuật ngữ như lending, lãi kép, go to the moon...

Sẽ bị phạt nặng

Tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn, giảng viên Đại học Bristol (Anh Quốc), cho biết ở Việt Nam, nhiều người được mời chào những sản phẩm tiền ảo coin mà không hiểu sau lưng nó là ai, vận hành ra sao, “đào” nó nghĩa là như thế nào. Hoặc nhiều người đầu tư vào một công ty quảng bá là dùng trí tuệ nhân tạo để giao dịch, mà không biết đó là chiếc máy học gì, “khôn”, hay “dốt”, thậm chí là có máy học thật không.

Luật sư Hoàng Tùng, Đoàn luật sư TP Hà Nội, cho biết hiện nay, tình trạng kêu gọi đầu tư vào tiền điện tử hoặc các loại giao dịch đầu tư khác thông qua các app, website ngày càng nhiều.

Theo luật sư, các quy định pháp luật xử lý tổ chức cá nhân tham gia, vận động người tham gia đầu tư thông qua các sàn đầu tư tài chính đã có từ lâu. Cụ thể theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ các sàn đầu tư tài chính hiện nay đều không được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Đối với các trang có hành vi kinh doanh đa cấp thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 217a. Do đó, dụ dỗ lôi kéo chơi tài chính đa cấp, tiền ảo, ngoại hối có thể bị phạt tù lên đến 5 năm tù hoặc phạt tiền lên tới 5 tỷ đồng . Đối với trường hợp thông qua trang mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người tham gia thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Luật sư Hoàng Tùng cho biết hình thức hoạt động của các quỹ đầu tư, website, app đầu tư tiền ảo vô cùng đa dạng. Những chiêu trò thường lôi kéo đầu tư tiền mua một đồng tiền nào đó, sau đó giao dịch bằng đồng tiền điện tử này, hoặc đầu tư tiết kiệm, tích lũy…

"Trên thị trường, đã và đang có nhiều người vướng vào những vụ tham gia đầu tư tiền ảo, đa cấp. Các đối tượng chủ yếu đánh vào lòng tham của người chơi để lừa đảo", luật sư chia sẻ với Zing.