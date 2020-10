Ra mắt VTC Now Rindo - TV thông minh đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 30/10, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và Công ty Cổ phần Tập đoàn Rindo Việt Nam (Rindo Việt Nam) giới thiệu ra thị trường dòng TV mang thương hiệu VTC Now Rindo. Đây là sản phẩm TV thông minh đầu tiên tại Việt Nam ra đời với sự hợp tác giữa một Đài Truyền hình và một doanh nghiệp công nghệ, điện tử.

Tham dự chương trình, có ông Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đống Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), ông Ngô Minh Hiển - Phó Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, ông Vũ Hải Quang - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Lê Văn Phúc - Trưởng ban Tổ chức cán bộ Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Trần Đức Thành - Giám đốc Đài truyền hình KTS VTC...

Phát biểu tại lễ ra mắt, PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam hoan nghênh Đài Truyền hình KTS VTC và Công ty Rindo Việt Nam có sáng kiến phát triển dòng TV thông minh VTC Now Rindo cùng với những tính năng hiện đại, tích hợp được nhiều nội dung, bản sắc của Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình KTS VTC.

“Việc xây dựng một hệ sinh thái nội dung với mục tiêu hướng đến người dân, phục vụ người dân là tôn chỉ, mục đích của Đài Tiếng nói Việt Nam và hệ thống các cơ quan báo chí thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam trong đó có Đài Truyền hình KTS VTC. Với tôn chỉ, mục đích như vậy, VOV, VTC luôn ủng hộ, đồng hành cùng các tổ chức danh tiếng để phát triển nhiều sản phẩm mang lại giá trị, lợi ích cho cộng đồng.

Tôi tin tưởng rằng, các nội dung chính thống, uy tín, giàu bản sắc của Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình KTS VTC sẽ ngày càng được lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tới đông đảo các tầng lớp nhân dân.”, ông Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh.

PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phát biểu tại lễ ra mắt TV thông minh VTC Now Rindo.

TV thông minh VTC Now Rindo do Rindo Việt Nam cung cấp mang nhiều ưu điểm như màn hình công nghệ 4K UHD chân thực, sắc nét; hệ thống âm thanh vòm lập thể sống động; kiểu dáng hiện đại, thanh mảnh, lịch lãm.

Với khẩu hiệu “TV giờ đây đã khác!”, VTC Now Rindo sẽ từng bước thỏa mãn nhu cầu ngày càng khác biệt và đa dạng của người dùng.

Không chỉ đơn thuần cung cấp một thiết bị màn hình sắc nét, Đài VTC và Rindo Việt Nam còn “đính kèm” trong thiết bị này một thế giới nội dung đặc sắc gồm: Tin tức, Thể thao, TV Show, Âm nhạc, Truyện hay, Thiếu nhi, Phim, Hài, Ẩm thực, Sức khỏe và các chương trình giáo dục tương tác... Tất cả những nội dung này được vận hành bởi đội ngũ quản lý nội dung chuyên nghiệp của VTC Now, trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng về thói quen, nhu cầu, hành vi của người dùng TV thông minh tại Việt Nam. Đây là điều mà nhiều hãng cung cấp TV tại Việt Nam chưa thể chủ động thực hiện.

Ông Trần Đức Thành – Giám đốc Đài Truyền hình KTS VTC chia sẻ: “Đài VTC coi TV thông minh là một nền tảng phân phối nội dung quan trọng. Nền tảng này góp phần hoàn thiện hệ sinh thái nội dung số của VTC, giúp đưa các nội dung chất lượng của VTC tới khán giả thông qua nhiều cách thức khác nhau. Các dịch vụ nội dung dành riêng cho người dùng TV thông minh cũng có thể mang đến cơ hội kinh doanh mới cho cả VTC và các đối tác”.

Trong các giai đoạn tiếp theo, Đài Truyền hình KTS VTC và Rindo Việt Nam dự định tiếp tục tích hợp nhiều công nghệ mới cho phép theo dõi nội dung không giới hạn như việc phát sóng kênh truyền hình 4K thu phát qua hệ thống DVB-T2 hoặc OTT của VTC Now hay việc phát triển các thể loại nội dung tương tác trên cả TV và ứng dụng điện thoại di động.

Các nhà cung cấp bản quyền nội dung, khai thác quảng cáo và các đơn vị kinh doanh kỹ thuật số cũng sẽ có cơ hội cùng Đài Truyền hình KTS VTC và Rindo Việt Nam phát triển nhiều dịch vụ mới trên dòng thiết bị này.

Rindo Việt Nam cũng cam kết về chính sách bán hàng, chính sách bảo hành sản phẩm với nhiều điểm vượt trội.

TV thông minh VTC Now Rindo.

Ông Lê Xuân Chung – Tổng Giám đốc Rindo Việt Nam thông tin: “Ở giai đoạn trước mắt, Rindo sẽ cung cấp ra thị trường 2 dòng sản phẩm 43 inch và 50 inch với mức giá đặc biệt hấp dẫn và chế độ bảo hành “lỗi là đổi” trong năm đầu tiên. Giai đoạn tiếp theo, Rindo sẽ phối hợp cùng Đài VTC nghiên cứu và tiếp tục đa dạng hóa các dòng sản phẩm đồng thời xây dựng nhiều phân khúc sản phẩm khác nhau”.

Dự kiến, TV thông minh VTC Now Rindo sẽ có mặt tại các hệ thống đại lý của Rindo Việt Nam trong tháng 11/2020. Cũng trong giai đoạn này, Đài Truyền hình KTS VTC sẽ ra mắt trang thông tin điện tử VTC Now. Dự kiến, 2 miền chính của VTC Now sẽ là https://now.vtc.vn và https://vtcnow.net.

Video: Lần đầu tiên Việt Nam sản xuất tivi màn hình cong