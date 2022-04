Ra mắt phân khu Takara trong khu đô thị Phúc An Asuka tại TP Châu Đốc

(VTC News) -

Vị trí “thuận thương” đắt giá

Phân khu Takara sở hữu vị trí “độc quyền” thuận lợi về giao thương, đối diện chợ đầu mối và liền kề trụ sở hải quan, trung tâm hành chính việc làm, bến xe… là những nơi kinh doanh nhộn nhịp, hoạt động sôi động, giúp gia tăng giá trị sở hữu bất động sản cho khách hàng trong tương lai.

Những khách hàng đam mê kinh doanh chắc chắn không thể bỏ qua phân khu Takara. Với 781 sản phẩm gồm nhà phố và shophouse được xây dựng đồng bộ, xen kẽ công viên hiện đại tạo thành một tiểu khu trung tâm sầm uất. Với phong cách thiết kế Tân Cổ Điển giúp tối ưu không gian sinh hoạt, sử dụng gam màu tinh tế nâng tầm sang trọng cho căn nhà, dễ dàng chinh phục khách hàng từ cái nhìn đầu tiên.

Sơ đồ phân khu Takara trong khu đô thị Phúc An Asuka Châu Đốc.

Mang ý nghĩa như một “kho báu”, phân khu Takara chứa đựng giá trị gia tăng lớn nằm trong khu đô thị bậc nhất trung tâm TP Châu Đốc là trung tâm lễ hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long, lượng khách du lịch đến đây hàng năm chiếm tỷ lệ cao, tác động tích cực đến nền kinh tế của cả khu vực.

Trước khi vào tới phân khu Takara, từ cổng chính của khu đô thị Phúc An Asuka, chạy dọc trục đường chính rộng tới 44m, cư dân sẽ đi qua các tổ hợp tiện ích nổi bật như: Clubhouse Yamato, Công viên Kazuko, Công viên hồ điều hòa Kiyoko với hơn 20 tiện ích phong cách Nhật bên trong.

Khi sở hữu nhà phố hay shophouse tại đây, khách hàng được hưởng lợi kép từ hoạt động giao thương từ chợ đầu mối, bế xe, các trung tâm khác và đến từ việc mua sắm, tham quan, trải nghiệm của khách du lịch. Và được tận hưởng toàn bộ tiện ích có trong khu đô thị.

Giá sở hữu hấp dẫn nhờ chính sách đặc biệt

Thông tin từ Trần Anh Group, đối với phân khu Takara khi khách hàng sở hữu nhà phố hoặc shophouse sẽ được hưởng chính sách tối ưu chi phí: chỉ cần thanh toán trước 20% và trả dần theo tiến độ đến 18 tháng; tặng 3 chỉ vàng khi ký hợp đồng thành công; chiếu khấu đến 7% khi thanh toán vượt tiến độ. Ngoài ra, đối với khách hàng có hộ khẩu tại An Giang sẽ được chiết khấu thêm 0,5%/sản phẩm.

Nhà phố tại khu đô thị Phúc An Asuka.

Chính thức ra mắt vào tháng 3/2022, khu đô thị Phúc An Asuka nhận được đông đảo quan tâm của khách hàng tại thị trường bất động sản khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều khách hàng từ khu vực Cần Thơ, Tiền Giang, Long An, TP.HCM cũng lựa chọn sở hữu sản phẩm tại đây.

“Tôi cảm thấy may mắn vì được tiếp cận sản phẩm tại Phúc An Asuka sớm, nhà đầu tư chúng tôi nếu đến trước sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn được sản phẩm có vị trí đẹp. Bên cạnh đó thì Châu Đốc là vùng đất rất tiềm năng về cho thuế nhà ở cho khách du lịch. Đó là lý do vì sao tôi ở Cần Thơ mà vẫn chọn mua nhà tại Châu Đốc”, anh Hữu Duy chia sẻ.

Phúc An Asuka là khu đô thị đa tiện ích phong cách Nhật đầu tiên tại trung tâm TP Lễ hội - Châu Đốc, được phát triển theo mô hình khu đô thị kiểu mẫu, hứa hẹn đem đến trải nghiệm sống mới cho người dân trong khu vực và khả năng sinh lợi nhanh cho nhà đầu tư.