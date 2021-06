Ra mắt nền tảng tham quan trực tuyến nhà máy Ajinomoto

(VTC News) -

Không nằm ngoài xu thế phát triển của ngành công nghiệp 4.0, đồng thời mang đến trải nghiệm tham quan nhà máy dễ dàng, thuận tiện cho người tiêu dùng toàn quốc, công ty Ajinomoto Việt Nam vừa chính thức ra mắt nền tảng “Tham quan nhà máy từ xa” - ứng dụng công nghệ số hóa không gian.

Tham quan nhà máy Ajinomoto Long Thành mọi lúc mọi nơi với công nghệ VR 360 độ.

Giờ đây, người tiêu dùng có thể dễ dàng tham quan, khám phá hai nhà máy Ajinomoto ngay tại nhà mà không cần cân nhắc về thời gian, không gian hay phương tiện di chuyển như trước đây.

Nền tảng đem đến trải nghiệm sống động, tạo cảm giác chân thực cho người tiêu dùng như đang tham quan trực tiếp nhà máy. Chỉ cần dùng điện thoại thông minh hoặc máy vi tính truy cập vào trang web https://thamquannhamay.ajinomoto.com.vn/ là người dùng đã có thể bắt đầu hành trình khám phá nhà máy đầy thú vị.

Trải nghiệm tham quan nhà máy theo ý thích

Sau khi truy cập vào nền tảng, người dùng có thể lựa chọn giữa hai phương thức tham quan theo ý thích, đó là Tham quan theo lộ trình và Tham quan tự do. Với Tham quan theo lộ trình, người dùng sẽ tham quan toàn bộ nhà máy theo lộ trình đã được thiết kế sẵn. Còn với Tham quan tự do, người dùng có thể thoải mái khám phá tùy thích, tự do di chuyển trong nhà máy bằng các điểm điều hướng được tích hợp sẵn.

Tính năng tự do di chuyển giữa các khu vực theo điểm điều hướng.

Để người dùng dễ hình dung, các thông tin về quy trình sản xuất thực phẩm, các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm,… được hiển thị sinh động bằng hình ảnh hoặc video ở từng khu vực tham quan.

Mua hàng tiện lợi, chơi game nhận quà

Ngoài ra, với khu vực Showroom bán hàng, khách hàng có thể tự do lựa chọn, xem thông tin và mua các sản phẩm chính hãng của Ajinomoto Việt Nam qua liên kết đến các sàn thương mại điện tử như Shopee, Tiki, Lazada. Khu vực này còn tích hợp cả trò chơi vui nhộn cùng những phần quà hấp dẫn dành cho khách tham quan.

Lựa chọn sản phẩm và mua hàng trực tuyến dễ dàng ngay trong chương trình tham quan.

Nền tảng “Tham quan nhà máy từ xa” là một trong những hoạt động của Ajinomoto Việt Nam trong nỗ lực nâng cao trải nghiệm của khách hàng, đồng thời giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận nhà máy thân thiện với môi trường, quy trình sản xuất an toàn, hiện đại từ công nghệ Nhật Bản...., từ đó thêm an tâm và tin dùng những sản phẩm của công ty.

Hiện tại, nền tảng đã hoàn thiện chương trình tham quan nhà máy Long Thành từ xa và sẵn sang chào đón khách tham quan. Trong thời gian tới, chương trình tham quan dành cho nhà máy Biên Hòa sẽ sớm được ra mắt. Để trải nghiệm tham quan trực tuyến thêm sống động, người dùng có thể sử dụng kính thực tế ảo trong quá trình tham quan.