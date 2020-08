Ra mắt kênh Thể thao - Giải trí On Sports

On Sports là kênh truyền hình quảng bá, phát sóng trên đa nền tảng, dịch vụ truyền hình với mục tiêu trở thành kênh truyền hình Thể thao - Giải trí số 1 tại Việt Nam. Kênh sở hữu nhiều nội dung thể thao đặc sắc trong đó phải kể tới các giải đấu của ĐTQG Việt Nam (Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, AFF Suzuki Cup).

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm có một kênh truyền hình quảng bá phát sóng miễn phí những giải đấu thể thao đỉnh cao trong nước và quốc tế. Bên cạnh bóng đá quốc nội, tới đây, khán giả của On Sports sẽ được tận hưởng trọn vẹn Giải vô địch quốc gia Đức- Bundesliga 5 mùa bóng liên tiếp bắt đầu từ 2020 đến 2025.

Lễ ký kết hợp tác và công bố ra mắt kênh truyền hình On Sports.

Hơn thế nữa, nhiều môn thể thao khác cũng sẽ được On Sports phát sóng như tennis, golf, bóng rổ, bóng chuyền và võ thuật,... Đặc biệt, với mong muốn đồng hành cùng sự phát triển của bóng đá nước nhà, tháng 7 vừa qua kênh On Sports đã trở thành nhà tài trợ chính thức của Giải bóng đá Hạng nhì Quốc gia 2020.

Từ 5/8/2020, bản tin On Sports được phát sóng đều đặn 2 bản tin/ngày trên kênh đã mang lại một làn gió mới với đa dạng nội dung cập nhật của thể thao trong nước và quốc tế cũng như những thông tin thời sự nóng được dẫn dắt bởi nhiều gương mặt MC trẻ trung, chuyên nghiệp.

Song song với đó là loạt chương trình bình luận có sự góp mặt của các chuyên gia, HLV, cựu tuyển thủ hàng đầu Việt Nam với phong cách mới lạ và hấp dẫn. On Sports cũng sẽ phát sóng những bộ phim độc quyền có nội dung độc đáo, các gameshow truyền hình ăn khách trong nước và quốc tế để phục vụ nhiều đối tượng khán giả.

Theo ông Nguyễn Trung Kiên - Tổng Giám đốc Next Media: “Kênh truyền hình On Sports ra đời đánh dấu sự hợp tác giữa Next Media và VTVcab. Next Media hiện sở hữu độc quyền nhiều nội dung thể thao đặc sắc, trong khi thế mạnh của VTVcab là hạ tầng kỹ thuật và đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp. Kết hợp lợi thế của hai bên, chúng tôi sẽ mang tới một không gian giải trí hấp dẫn, đặc biệt là những trận đấu bóng đá sôi động tới khán giả trong và ngoài nước trên kênh On Sports”.

Chia sẻ về sự ra mắt của On Sports, ông Hoàng Ngọc Huấn - Chủ tịch HĐQT VTVcab cho biết : “Với sự hợp tác này, VTVcab sẽ hoàn thiện mô hình Hệ sinh thái On Sports trên nền tảng 4.0, bao gồm: app On Sports, web On Sports, kênh On Sports và nền tảng mạng xã hội như: Fanpage, Youtube...và tiếp tục mở rộng trên nhiều nền tảng khác để phục vụ khán giả. Do vậy, dù bạn ở bất cứ nơi đâu vẫn có thể dễ dàng tận hưởng dịch vụ của On Sports với các thông tin thể thao nhanh nhất, hấp dẫn nhất, những chương trình giải trí đẳng cấp, thú vị trên đa nền tảng”.

Kênh truyền hình Thể thao - Giải trí On Sports vẫn giữ nguyên định dạng là kênh truyền hình miễn phí (Free To Air ), có mặt trên nhiều nền tảng truyền hình như kỹ thuật số mặt đất, IPTV (Truyền hình FPT, Viettel, MyTV) hay OTT (Mocha, ClipTV, FPT Play...).

Chính vì vậy, khán giả cả nước có thể tiếp cận với các giải đấu, chương trình đặc sắc một cách thuận tiện nhất thông qua các dịch vụ mà họ đang sở hữu, đặc biệt là khán giả hâm mộ bóng đá trong nước và quốc tế. Với những giải đấu hàng đầu như Bundesliga, AFF Suzuki Cup, Vòng loại World Cup 2022 hay các giải bóng đá quốc nội (V- League 1, Cúp Quốc Gia, Hạng nhất Quốc Gia...), chắc chắn On Sports sẽ trở thành người bạn đồng hành thân thuộc với những tín đồ bóng đá trên cả nước.

Với sự đầu tư về nội dung, chất lượng sản xuất, cũng như sự thuận tiện trong việc theo dõi, On Sports hứa hẹn sẽ trở thành món ăn tinh thần đặc sắc, một người bạn đồng hành mới của khán giả Việt Nam.