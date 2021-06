Ra mắt dịch vụ truyền hình ON+: Xem thả ga, data không giới hạn

(VTC News) -

ON+ ra mắt đúng dịp khai mạc EURO 2020, người hâm mộ có thêm một phương thức tiện lợi để xem trọn vẹn giải đấu hấp dẫn này.

Dịch vụ ON+ là dịch vụ truyền hình trên mạng internet cung cấp nội dung truyền hình, nội dung theo yêu cầu, trực tiếp đến người dùng thông qua mạng internet, cho phép người dùng truy cập sử dụng dịch vụ bất cứ lúc nào, bất kì nơi đâu, trên các thiết bị có kết nối với internet. Được phát triển bởi VTVcab (nhà cung cấp nội dung có bản quyền, sản xuất chuyên nghiệp) và MobiFone (doanh nghiệp viễn thông hàng đầu Việt Nam), ON+ hội tụ đầy đủ nội dung đặc sắc, những tính năng ưu việt và tối ưu về data cho người dùng.

Điểm mạnh của dịch vụ ON+ chính là đem tới tập khách hàng hiện đại kho nội dung phù hợp thị hiếu thông tin với hơn 140 kênh truyền hình bao gồm các chùm kênh VTV, VTVcab, SCTV, HTV, THVL … và các chùm kênh quốc tế đặc sắc (BOX, Blue Ant...). Các kênh thể thao hàng đầu do VTVcab sản xuất được hội tụ đầy đủ trên ON+ sẽ mang đến người hâm mộ bức tranh trọn vẹn về thể thao trong nước và quốc tế.

Cùng kho nội dung đặc sắc của VTVcab, ON+ sở hữu thế mạnh khác biệt về dung lượng, tốc độ truyền dẫn của MobiFone. Là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực viễn thông, MobiFone sở hữu đường truyền tốc độ truy cập Internet cao và ổn định. Chỉ cần đăng ký các gói cước ON+ bằng thuê bao của Mobifone, khán giả có thể xem truyền hình trực tuyến và nội dung theo yêu cầu thả ga, không lo hết data.

Ứng dụng ON+ hiện đang được cung cấp trên các kho ứng dụng App Store và Google Play.