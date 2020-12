Ra mắt chiến dịch truyền thông 'He Can' thúc đẩy bình đẳng giới

Sáng 22/12, tổ chức Sáng kiến Hỗ trợ Phụ nữ Khởi nghiệp và Kinh doanh (WISE) cho ra mắt chiến dịch “He Can”. Đây là một chiến dịch truyền thông nhằm thúc đẩy nhận thức xã hội về bình đẳng trong vai trò và khả năng của nam giới và nữ giới trong việc chăm sóc gia đình và phát triển kinh tế.

Chiến dịch truyền thông He Can nằm trong khuôn khổ chương trình Investing In Women-IW (Đầu tư vào Phụ nữ) - sáng kiến do Chính phủ Úc tài trợ với mục tiêu nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ tại khu vực Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam.

Thông qua chiến dịch He Can, chương trình mong muốn thúc đẩy thảo luận về các quan niệm xã hội đang giới hạn vai trò của nam và nữ trong gia đình và trong phát triển kinh tế. Những quan niệm đó như: phụ nữ là người chịu trách nhiệm chính trong việc chăm sóc con cái và gia đình hay “xây tổ ấm”; đàn ông là trụ cột, đóng vai trò chính trong việc phát triển kinh tế và lo toan cho gia đình hay “xây nhà”; một số công việc nhất định chỉ dành riêng cho nam hoặc chỉ dành riêng cho nữ, dẫn tới sự phân biệt về công việc; và phụ nữ đảm nhiệm tốt hơn các vai trò hỗ trợ còn nam giới làm tốt hơn trong vai trò lãnh đạo.

Các diễn giả trong buổi ra mắt dự án.

Chiến dịch He Can được thực hiện trong vòng hai năm với rất nhiều các hoạt động khác nhau để thu hút sự tham gia của thế hệ Millennials (những người sinh từ năm 1980 đến năm 2000) tại các khu vực đô thị. Đây là nhóm người mà nghiên cứu của IW cho thấy đang có những thay đổi tích cực từ các quan niệm giới truyền thống hướng tới mức độ bình đẳng giới cao hơn.

Chiến dịch này sẽ khuyến khích sự tham gia của họ thông qua việc nhìn nhận lại các quan niệm về giới trong các thành ngữ, tục ngữ và các tác phẩm nghệ thuật; xây dựng hình tượng nam giới, nữ giới hiện đại và khuyến khích đối thoại trên phương tiện truyền thông và mạng xã hội với những người có tầm ảnh hưởng.

Phát biểu tại lễ ra mắt chiến dịch, bà Từ Thu Hiền, CEO của WISE chia sẻ: “Với chiến dịch He Can, chúng tôi mong muốn mỗi người trong xã hội sẽ cùng nhìn nhận lại các định kiến xã hội về giới theo một góc nhìn cân bằng hơn đối với cả hai giới.

Như chúng ta đã thấy, những định kiến về giới trong xã hội hiện nay có những tác động tiêu cực lên cả nam giới và nữ. Chính vì thế, thay đổi quan niệm xã hội về vai trò, cũng như trách nhiệm của nam giới và nữ giới sẽ đem lại lợi ích cho cả hai phía và cho toàn xã hội.”

Lễ ra mắt chiến dịch truyền thông.

Bà Robyn Mudie, Đại sứ Úc tại Việt Nam chia sẻ: “Bình đẳng giới là nền tảng quan trọng trong việc nâng cao năng lưc cạnh tranh kinh doanh, xây dựng xã hội bình đẳng, và thúc đẩy tăng trưởng toàn diện. Tuy nhiên, sự phát triển toàn cầu đang bị kìm hãm bởi những quan niệm, thái độ, và thực hành xã hội hạn chế sự tham gia của phụ nữ vào nền kinh tế và của nam giới trong gia đình.

Thông qua việc hỗ trợ nhóm Millennials thành thị trong vai trò những người sáng tạo và tiên phong, chiến dịch He Can mà WISE đang thực hiện sẽ giúp tạo ra sự thay đổi hướng tới thúc đẩy bình đẳng giới giữa nam và nữ tại nơi làm việc, trong gia đình và trong xã hội”, bà Robyn Mudie cho biết thêm.