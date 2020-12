Ra lệnh giữ người khẩn cấp đối với trùm giang hồ Tèo '72 mụt ruồi'

Liên quan đến vụ chém người trên xe ô tô 16 chỗ giữa quốc lộ 91, ngày 10/12, Công an TP Long Xuyên (An Giang) ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Huỳnh Văn Tèo (tên gọi khác Võ Văn Tèo, Tèo 72 mụt ruồi, 37 tuổi, cư trú Số 215/6E, khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên).

Công an ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tèo 72 mụt ruồi.

Đồng thời, Công an TP Long Xuyên ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng có liên quan gồm: Trần Thanh Hoàng (Hoàng Nhí, 38 tuổi, cư trú: Số 25/2, khóm 2, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên), Trần Anh Cường (Cường Lé, 43 tuổi, cư trú số 171/1A, đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên), Võ Ngọc Thế (Toàn Heo, 37 tuổi, cư trú số 595A/4, ấp Bình Hòa, xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên).

Hiện 4 đối tượng nêu trên trốn khỏi nơi cư trú, do vậy Công an Long Xuyên đề nghị chính quyền địa phương và các đơn vị vũ trang hỗ trợ khi cần thiết để thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Khi có thông tin liên quan, cá nhân, tổ chức báo ngay cho cho Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (gặp điều tra viên Lê Trọng Công, số điện thoại: 0982656620 để phối hợp xử lý).

Công an TP. Long Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng” và đang hoàn thành thủ tục khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”

Trong chiều 10/12, Công an huyện Thoại Sơn và Công an TP Long Xuyên đồng loạt ra Quyết định truy tìm và Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 9 người cùng ngụ huyện Thoại Sơn. Đó là, Tạ Bá Em (Bá Lùn, 27 tuổi), Nguyễn Văn Thiện (Cu Ba Tẹt, 27 tuổi), Lê Đức Huy (Huy Rùa, 23 tuổi), Trịnh Văn Nhí (Ba Chóp, 25 tuổi), Lý Sách (34 tuổi), Nguyễn Ngọc Thạch (21 tuổi), Nguyễn Nhựt Thiên (Ba Heo, 21 tuổi). Đặng Anh Tùng (Tùng Inox, 25 tuổi), Phan Xuân Tương (25 tuổi).