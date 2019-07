Ra công văn bán áo lót cho học sinh, Phòng GD&ĐT huyện ở Long An nói gì?

Chiều 23/7, đại diện Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Cần Đước, Long An cho biết, đơn vị đang ngừng mọi hoạt động liên quan đến kế hoạch giới thiệu dòng sản phẩm “Áo lá kháng khuẩn” phối hợp với Công ty TNHH Dệt may N.D.

Cụ thể, ngày 18/7, Phó trưởng Phòng GD&ĐT Đặng Minh Tấn ký công văn với nội dung: Phối hợp công ty dệt may N.D triển khai kế hoạch giới thiệu dòng sản phẩm "Áo lá kháng khuẩn" gửi đến Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc.

Nội dung công văn nêu rõ: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc giới thiệu dòng sản phẩm "Áo lá kháng khuẩn" với giá 129.000 đồng đến học sinh nữ của trường.

Công văn của ông Đặng Minh Tấn gửi các trường.

Công văn đề nghị các trường triển khai, giới thiệu sản phẩm đến các em học sinh nữ mua sử dụng với tinh thần tự nguyện, không bắt buộc. Đồng thời các trường THCS trực thuộc lập danh sách học sinh có nhu cầu mua sử dụng, liên hệ công ty N.D để đăng ký và thanh toán trực tiếp với Công ty.

Được biết, lãnh đạo một số trường THCS sau khi nhận được công văn khá bất ngờ và ngần ngại trong việc triển khai thực hiện.

Sản phẩm được Phòng GD&ĐT đề cập khá nhạy cảm, mang tính chất riêng tư, còn là sản phẩm của một công ty dệt - may cụ thể nhưng lại được chỉ đạo thực hiện bằng văn bản.

Văn Thuận