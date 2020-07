Quyết định thôi chức ông Lê Viết Chữ rò rỉ trên mạng thế nào?

Ông Võ Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với Công an huyện Bình Sơn vào cuộc điều tra, làm rõ lý do vì sao Quyết định của Bộ Chính trị cho ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi thôi chức vụ được phát tán lên mạng xã hội.

Trong khi quyết định thôi chức vụ đối với ông Chữ là thông tin nội bộ trong Đảng, không phải để thông tin đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội. Người nhận quyết định và cơ quan ra quyết định cũng chưa công bố thông tin này.

Theo ông Đồng, hiện nay, Huyện ủy Bình Sơn vẫn đang chỉ đạo các phòng, ban chức năng rà soát sự việc trên.

Ông Lê Viết Chữ thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Đồng xác nhận, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội đúng là văn bản Huyện ủy Bình Sơn nhận được.

"Một cán bộ thuộc Ban Dân vận Huyện ủy đã chụp quyết định trên, chia sẻ vào nhóm Zalo nhưng chưa xác định văn bản được lan truyền như thế nào. Huyện đang tiếp tục xác minh, báo cáo cấp trên xử lý theo quy định", ông Đồng nói.

Trong khi đó, ông Phan Đình Chí, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn - xác nhận, ông chính là người chia sẻ văn bản trên vào nhóm Zalo nội bộ. Các thành viên của nhóm gồm 2 Huyện ủy viên và các thành viên còn lại là Bí thư và Phó bí thư các xã trực thuộc.

"Tôi không hiểu vì sao thông tin này lại được ai đó chia sẻ ra ngoài và mạng xã hội", ông Chí nói.

Sáng 8/7, nguồn tin của VTC News xác nhận, Bộ Chính trị đã ra quyết định thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Quảng Ngãi thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020 để xem xét, bố trí công tác khác.