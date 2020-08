Quyết chiêu mộ Messi, Man City đối mặt rủi ro nào?

Khi Pep Guardiola từ chức HLV Barcelona trong một cuộc họp báo đầy cảm xúc vào năm 2012, căn phòng kín đặc những cầu thủ quan trọng nhất của ông, ngoại trừ Messi. Xavi, Andres Iniesta và Gerard Pique lần lượt xuất hiện ở hàng ghế đầu của buổi họp báo nhưng Messi, khi đó 24 tuổi lại vắng mặt.

Trên trên mạng xã hội sau đó Messi viết: “Tôi muốn cảm ơn Pep vì tất cả những gì ông ấy đã cho tôi trong sự nghiệp cũng như cuộc sống cá nhân. Vì cảm thấy xúc động, tôi không muốn có mặt tại buổi họp báo. Hơn tất cả, tôi biết, người ta sẽ tìm kiếm những khuôn mặt buồn bã của các cầu thủ và tôi không muốn để lộ ra điều ấy”.

Lionel Messi vẫn khao khát được tái hợp với Pep Guardiola kể từ khi ông rời Barca năm 2012.

Messi rất nhớ Guardiola kể từ đó và cảm giác ấy vẫn luôn tồn tại. Nhưng Guardiola luôn bác bỏ ý kiến ​​cho rằng, Messi có thể kết thúc sự nghiệp cầu thủ cùng ông ở Manchester City.

Gần đây nhất vào tháng Hai, Pep khẳng định: “Messi là cầu thủ trưởng thành từ Barcelona và anh ấy sẽ ở lại đó. Đây là mong muốn của tôi dành cho Messi”.

Khẳng định của Pep cũng chính là nền tảng lập trường để Barcelona luôn tin rằng sẽ không bao giờ Messi ra đi.

Nhưng điều này không còn đúng nữa. Lần đầu tiên kể từ khi Pep và Messi chia tay, cuộc hội ngộ giữa họ đang ở gần hơn bao giờ hết.

Vào sáng 26/8, Barcelona đã giới thiệu bản hợp đồng mới, cầu thủ chạy cánh 20 tuổi Francisco Trincao. Chủ tịch Josep Bartomeu chia sẻ, ông không dự tính về sự ra đi của Messi. Barca muốn Messi ở lại.

Đến chiều cùng ngày, Bartomeu cho biết thêm, ông muốn nói chuyện trực tiếp với Messi. Cả hai đã không nói chuyện với nhau kể từ thất bại 2-8 trước Bayern Munich ở tứ kết Champions League.

Mối quan hệ giữa Messi và Bartomeu có vẻ không thể hàn gắn và Messi đã sẵn sàng quay lại với vòng tay của những người bạn thân quen như Txiki Begiristain và Ferran Soriano, những người mà anh có quan hệ tốt ở Barcelona trước khi họ đến Manchester City.

Các lãnh đạo của Man City các lãnh đạo của Man City gồm Ferran Soriano (trái) và Txiki Begiristain (phải) là những người Messi rất thân thiết khi bộ đôi này còn làm việc tại Barcelona.

Cuộc tranh cãi về hợp đồng cầu thủ tự do vẫn là trở ngại lớn cho sự ra đi của Messi lúc này.

Hợp đồng cuối cùng mà Messi ký vào năm 2017 có điều khoản cho phép anh ra đi vào cuối mỗi mùa giải theo dạng chuyển nhượng tự do, với điều kiện Messi phải thông báo điều này trong 10 ngày đầu tháng Sáu.

Tháng 6 năm nay đã qua, Messi không có thông báo nào và Chủ tịch Bartomeu khẳng định thời hạn đã trôi qua, Messi phải gắn bó với Barca thêm một mùa giải nữa.

Nhưng Messi thì tin rằng, thông báo của anh cho CLB thông qua bản fax hôm thứ Ba vẫn có giá trị vì mùa giải chưa kết thúc cho đến tháng 8 do đại dịch COVID-19. Do đó, Messi vẫn có quyền được rời khỏi CLB theo dạng cầu thủ tự do.

Nếu Man City tin Messi đúng, họ có thể nhận được giấy chứng nhận chuyển nhượng quốc tế tạm thời từ FIFA và đăng ký Messi trước thời hạn 5/10.

Sau đó, FIFA sẽ đưa ra phán quyết về vụ tranh chấp giữa Barcelona và Manchester City vào đầu năm sau.

Trong trường hợp FIFA phán quyết Messi là cầu thủ tự do, Man City sẽ có anh mà không mất đồng phí chuyển nhượng nào. Nhưng nếu FIFA ra phán quyết Barcelona đúng, Man City có thể buộc phải mua đứt 1 năm cuối hợp đồng còn lại của Messi ở Barca và đối mặt với các lệnh trừng phạt có thể xảy ra.

Messi cũng có thể giải quyết mọi việc ở Tây Ban Nha bằng cách đến một tòa án việc làm, nơi một thẩm phán sẽ quyết định số tiền (nếu có) Messi phải trả cho Barca để giải phóng hợp đồng.

Nhưng quá trình này sẽ kéo dài và sẽ không cho phép Man City đăng ký Messi trước thời hạn tháng 10 năm nay.

Barcelona cũng có thể quyết định đàm phán với Messi để cầu thủ này mua lại năm cuối của hợp đồng. Nhưng điều này khó xảy ra.

Đội chủ sân Nou Camp cho đến lúc này vẫn giữ quan điểm, trừ khi có một bên bỏ tiền phá vỡ hợp đồng của Messi, họ mới nhả cầu thủ này. 700 triệu Euro cho việc phá vỡ hợp đồng của Messi là một con số khổng lồ.

CĐV Barca biểu tình, yêu cầu Chủ tịch ​​Bartomeu từ chức.

Sự phản đối Chủ tịch ​​Bartomeu của Barca tiếp tục gia tăng vào thứ Tư với cuộc biểu tình lần thứ 2 trước cổng sân Nou Camp của các fan.

Các ứng cử viên Chủ tịch tương lai cũng đang vận động để tổ chức một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hòng thay đổi người đứng đầu CLB với hy vọng thuyết phục Messi ở lại.

Nhưng quá trình thu thập 16.000 chữ ký cần thiết và sau đó vận động 2/3 thành viên hội đồng quản trị yêu cầu Chủ tịch ​​Bartomeu từ chức tốn nhiều thời gian và bị cản trở bởi đại dịch COVID-19.

Chủ tịch Barca Bartomeu từ chức lúc này là điều không dễ.

Dù vậy, tờ Daily Mail của Anh vẫn đầy lạc quan. Họ viết: “Ngày càng có nhiều ý kiến ​​cho rằng, tâm trí của Messi đã được quyết định và bất kể diễn biến thế nào, nếu các vấn đề liên quan đến hợp đồng của anh được giải quyết, Messi sẽ tái hợp với người thầy đã cùng anh giành 14 danh hiệu trong bốn mùa giải - Pep Guardiola. Messi sẽ chơi ở Ngoại hạng Anh cho Manchester City”.

Đến Manchester City cũng là viễn cảnh khả thi nhất cho Messi, nếu anh quyết rời Barcelona.