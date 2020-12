Quyền lợi của người tham gia BHYT luôn được bảo đảm theo quy định

Tính đến ngày 16/12, theo thống kê trên Hệ thống Thông tin giám định BHYT của BHXH Việt Nam, đã có 159.103.739 lượt KCB BHYT, với số tiền đề nghị quỹ BHYT thanh toán trên 97.158 tỷ đồng.

Trong đó có: 81.342 bệnh nhân KCB BHYT nội trú với chi phí KCB từ 100 - 500 triệu đồng/đợt điều trị nội trú; 705 bệnh nhân KCB BHYT nội trú với chi phí KCB từ trên 500 triệu đồng - 1 tỷ đồng/đợt điều trị nội trú; 80 bệnh nhân KCB BHYT nội trú với chi phí KCB trên 1 tỷ đồng/đợt điều trị nội trú.

Cụ thể:

Bệnh nhân có mã thẻ HC49191120XXXXX (địa chỉ tại Ấp Hòn Tre, Xã Tiên Hải, Thành Phố Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang), thẻ do BHXH tỉnh Kiên Giang phát hành, thuộc đối tượng do người lao động và chủ sử dụng lao động đóng. Bệnh nhân này điều trị 02 đợt với chẩn đoán thiếu yếu tố VIII di truyền tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh):

Đợt 1 (từ ngày 19/11/2019 - 17/01/2020), tổng chi phí điều trị của bệnh nhân là 7,95 tỷ đồng, trong đó: chi phí lớn nhất là tiền thuốc 7,80 tỷ đồng, tiền xét nghiệm 22,91 triệu đồng,.... số tiền đề nghị quỹ BHYT thanh toán là 6,36 tỷ đồng;

Đợt 2 (từ 07/05 - 17/05), tổng chi phí điều trị là 3,07 tỷ đồng, trong đó: chi phí lớn nhất là chi phí thuốc 3,06 tỷ đồng,... số tiền đề nghị quỹ BHYT thanh toán là 3,07 tỷ đồng.

Bệnh nhân có mã thẻ BT28383222XXXXX (địa chỉ tại xã An Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), thẻ do BHXH tỉnh Bến Tre phát hành, thuộc đối tượng do ngân sách nhà nước đóng. Từ ngày 22/12/2019 - 05/02/2020, bệnh nhân có 02 đợt điều trị với chẩn đoán thiếu yếu tố VIII di truyền tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh), tổng chi phí điều trị 5,68 tỷ đồng, trong đó: chi phí lớn nhất là tiền thuốc 5,63 tỷ đồng, tiền máu 13,4 triệu đồng... số tiền đề nghị quỹ BHYT thanh toán là 5,68 tỷ đồng.

Bệnh nhân có mã thẻ BT28686216XXXXX (địa chỉ tại ấp Trung Trạch, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long), thẻ do BHXH tỉnh Vĩnh Long phát hành, thuộc đối tượng do ngân sách nhà nước đóng. Bệnh nhân có 04 đợt điều trị bệnh với chẩn đoán thiếu yếu tố VIII di truyền tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh):

Đợt 1 (từ ngày 26/11/2019 - 23/01/2020), tổng chi phí điều trị của bệnh nhân là 1,84 tỷ đồng, trong đó: chi phí lớn nhất là tiền thuốc 1,82 tỷ đồng, tiền giường 13,14 triệu đồng... số tiền đề nghị quỹ BHYT thanh toán là 1,84 tỷ đồng;

Đợt 2 (từ 02/02 - 27/3), tổng chi phí điều trị 1,91 tỷ đồng, trong đó: chi phí lớn nhất là chi phí thuốc 1,89 tỷ đồng, tiền giường 12,5 triệu đồng... số tiền đề nghị quỹ BHYT thanh toán là 1,91 tỷ đồng;

Đợt 3 (từ ngày 24/4 - 27/4), tổng chi phí điều trị là 3,49 tỷ đồng, trong đó: chi phí lớn nhất là chi phí thuốc 3,42 tỷ đồng, tiền giường 32,69 triệu đồng... số tiền đề nghị quỹ BHYT thanh toán là 3,49 tỷ đồng;

Đợt 4 (từ 16/9 - 30/10), tổng chi phí điều trị 0,74 tỷ đồng, trong đó: chi phí lớn nhất là chi phí thuốc 0,72 tỷ đồng, tiền giường 10,66 triệu đồng... số tiền đề nghị quỹ BHYT thanh toán là 0,74 tỷ đồng.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao, BHXH Việt Nam đã luôn nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ KCB BHYT với mục tiêu bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho người tham gia BHYT