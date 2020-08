Quyền Bộ trưởng Y tế: Chùm ca bệnh ở Hải Dương 'rất đáng ngại'

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, GS.TS Nguyễn Thanh Long đưa ra nhận định trên tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 (Ban Chỉ đạo) ngày 14/8. Ông cũng cho biết, các cơ quan chuyên môn của Bộ đang khẩn trương phân tích sâu, giải mã gen virus gây bệnh ở Hải Dương để xem xét mức độ liên quan với chủng virus gây bệnh ở Đà Nẵng. Kết quả sẽ có sau một vài ngày.

Theo Ban Chỉ đạo, để xảy ra chùm ca bệnh tại Hải Dương là biểu hiện cộng đồng còn rất chủ quan. Sau khi xảy ra dịch bệnh ở Đà Nẵng, nhiều cảnh báo được đưa ra trên cả nước, trong khi một tiệm ăn rất đông người nhưng người phục vụ, khách hàng đều không đeo khẩu trang, thực hiện các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn.

Để chủ động kiểm soát tình hình, Hải Dương lập tức triển khai nhiều biện pháp mạnh, tổ chức cách ly thành phố Hải Dương, tạm dừng nhiều hoạt động,... Đây là những biện pháp rất cần thiết và kịp thời. Bộ Y tế đã phối hợp sát sao với tỉnh để triển khai các biện pháp ứng phó; đồng thời Bộ cũng sẽ hỗ trợ tỉnh Hải Dương trong công tác truy vết, tổ chức cách ly, lấy mẫu trên diện rộng, tiến hành xét nghiệm thật nhanh để ngăn chặn dịch.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, GS.TS Nguyễn Thanh Long phân tích thêm về chùm ca bệnh tại Hải Dương. (Ảnh: VGP)

Sáng 14/8, Bộ Y tế công bố 6 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 3 người ở Hải Dương là: N.T.C (nữ, 72 tuổi), Đ.Q.M (nam, 17 tuổi) cùng ở thôn Nhân Lư, Cẩm Chế (Thanh Hà, Hải Dương) và V.T.L (nữ, 59 tuổi, địa chỉ tại xóm 1, xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Phụ, Thái Bình).

Trong đó, anh M. và bà L. là nhân viên quán Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền), bà C. là thông gia với bệnh nhân 867. Hằng ngày bà C. trông cháu ở tại 36 Ngô Quyền.

Anh Đ.Q.M. là nhân viên phục vụ tại nhà hàng Thế giới bò tươi 2 tháng nay. Hằng ngày, làm công việc phụ bàn, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng trong tình trạng không đeo khẩu trang.

Bà V.T.L làm việc tại quán Thế giới bò tươi từ 4/4 đến nay chưa về quê. Bệnh nhân chỉ làm việc trong nhà hàng, tiếp xúc với nhân viên, ít tiếp xúc với khách. Hiện xác định được 10 người tiếp xúc gần với bà L. thuộc diện F1.

Bà N.T.C, ở và làm việc tại quán Thế giới bò tươi được 2 tháng nay. Chiều 3/8, bệnh nhân bắt xe buýt số 2 Thanh Hà – Hải Dương về Nhân Lư, Cẩm Chế (Thanh Hà). Sau khi xuống xe bà C. đi xe đạp về nhà. Buổi tối lên chùa tại địa phương làm lễ (bà ngồi 1 mình, không tiếp xúc với ai).

Lúc 7h30 ngày 4/8, bà C. bắt xe buýt số 2 lên Nhà hàng Thế giới bò tươi số 36 Ngô Quyền (TP.Hải Dương) trông cháu, sau đó không ra ngoài. Chiều 11/8, bà C. có đến nhà bà Dung ở khu đô thị mới Tuệ Tĩnh chơi. Hiện xác định được 5 người tiếp xúc gần với bà C. thuộc diện F1.

Cả 3 bệnh nhân làm việc cùng địa chỉ tại TP. Hải Dương. Tất cả đều tiếp xúc với nam bệnh nhân 867, 63 tuổi, ở Bình Giang, Hải Dương. Liên quan bệnh nhân 867, báo cáo dịch tễ cho hay, ngày 31/7 bệnh nhân ho, mệt mỏi. Ngày 8/8, bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sau đó về nhà con gái tại quán bia hơi Lộc Vừng, CT3.13 Khu đấu giá 4H-5H, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì.

Ngày 9/8 khám và nhập Bệnh viện Thanh Nhàn với chẩn đoán viêm phổi nặng, ngày 10/8 lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội, kết quả lần 1 âm tính. Ngày 11/8 lấy mẫu lần 2, kết quả xét nghiệm Bệnh viện Thanh Nhàn và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội đều dương tính với SARS-CoV-2.