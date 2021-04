Quy trình tiêm vaccine COVID-19 của Việt Nam an toàn và khác biệt với thế giới

(VTC News) -

Sau hơn 1 tháng, Việt Nam tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca cho hơn 70.000 người là các lực lượng tuyến đầu chống dịch tại 19 tỉnh, thành phố, đảm bảo an toàn tối đa theo phương châm “Tiêm đến đâu an toàn đến đó”.

GS.TS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Trưởng ban điều hành Chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) quốc gia cho biết, quy trình tiêm chủng tại Việt Nam được triển khai ở cấp độ an toàn cao nhất và có sự khác biệt so với các nước khác trên thế giới, kể cả ở các nước tiên tiến.

(Ảnh minh họa)

"Các cơ sở tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 phải bảo đảm tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực; thực hiện khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm chủng và tổ chức buổi tiêm chủng an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Người đi tiêm vaccine phải ở lại điểm tiêm chủng ít nhất 30 phút sau khi tiêm để theo dõi tình hình sức khoẻ; được hướng dẫn theo dõi ở nhà ít nhất 24 giờ tiếp theo và tiếp tục theo dõi đến 3 tuần sau khi tiêm; các bệnh viện luôn sẵn sàng, thường trực công tác cấp cứu đề phòng những trường hợp có phản ứng nặng sau tiêm chủng nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho người được tiêm”- GS Đặng Đức Anh cho biết.

Bộ Y tế cho biết, trong đợt tiêm đầu tiên này, hệ thống giám sát của Chương trình TCMR quốc gia ghi nhận gần 33% người được tiêm xuất hiện phản ứng nhẹ thông thường sau khi tiêm và tự hết sau 1-2 ngày mà không cần phải điều trị, chăm sóc y tế.

Khoảng 1‰ (một phần nghìn) trường hợp có phản ứng quá mẫn sau tiêm, được xử trí đúng theo quy định, sức khỏe của những người này đều đã ổn định, trở lại đi làm sau 1-2 ngày theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế. Đặc biệt, đến nay Việt Nam chưa ghi nhận bất cứ trường hợp nào bị đông máu và huyết khối xảy ra sau khi tiêm chủng.

Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho biết, đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả của vaccine tại Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu của WHO.

"Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng quốc gia để đảm bảo rằng các quy chuẩn và tiêu chuẩn toàn cầu được thực hiện để đánh giá và giám sát chất lượng, an toàn và hiệu quả của vaccine phòng COVID-19 đang được triển khai trong nước. WHO tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt Nam triển khai chiến dịch này theo các nhóm đối tượng ưu tiên” - TS Park cho biết thêm.

Theo bà Rana Flowers, Đại diện UNICEF tại Việt Nam, hiện nay, đại dịch COVID-19 đang bùng phát ở các nước láng giềng, vì vậy chúng ta cần đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng để Việt Nam không bị rơi vào tình trạng phong tỏa như ở nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Chương trình TCMR Quốc gia, Bộ Y tế kêu gọi người dân tích cực, chủ động thực hiện các khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn về tiêm vaccine phòng COVID-19 và tải ứng dụng sổ sức khỏe điện tử “SSKDT” trên IOS/Android để quản lý khi được tiêm chủng. Khi đến lượt mình được tiêm vaccine phòng COVID-19, hãy đăng ký với các cơ sở tiêm chủng của địa phương để được tiêm chủng, theo dõi sức khoẻ và thông tin kịp thời cho nhân viên y tế về các phản ứng sau tiêm.

Ý thức và hành động của mỗi người sẽ chung tay, góp sức đưa Việt Nam sớm đạt được mục tiêu tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, tạo miễn dịch cộng đồng để ngăn ngừa lây nhiễm virus SARS-.CoV-2, đẩy lùi đại dịch COVID-19.