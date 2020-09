Quỹ sáng chế YouTube giới thiệu về Trung tâm Nội dung số, Đài Truyền hình VTC

Theo nghiên cứu này, xuất phát từ nhu cầu mở rộng hệ sinh thái trên đa nền tảng, Đài VTC thành lập Trung tâm Nội dung số. VTC chuyển đổi một khu vực để nhóm kỹ thuật số tác nghiệp và đầu tư hệ thống trang thiết bị, giải pháp cần thiết giúp hoạt động sản xuất được hiệu quả.

Bài giới thiệu về VTC trên trang Google News Initiative.

Trên YouTube, kênh VTC Now hiện có gần 2 triệu người theo dõi, tăng 260% so với 1 năm trước. Thời gian xem ước đạt 19,3 triệu giờ, tăng 320% so với 1 năm trước.

Nghiên cứu cũng ghi nhận "Những điều học được" từ hoạt động phát triển nội dung số của VTC. Theo đó, việc sản xuất và phát sóng liên tục các bản tin trực tiếp vào nhiều thời điểm với các chủ đề thịnh hành là "từ khóa" đầu tiên giúp VTC có lượng đăng ký theo dõi tăng đáng kể.

Bên cạnh đó, hoạt động đa dạng hóa nội dung là "từ khóa" thứ hai. Nghiên cứu của YouTube chỉ rõ, trong khi tin tức thu hút người xem cho VTC Now thì những "nội dung trường tồn" giúp họ giữ chân khán giả.

Một chương trình tại Trung tâm Nội dung số, Đài Truyền hình VTC.

Được biết, ngoài VTC Now (1 trong 2 đại diện Việt Nam), một số tờ báo/kênh truyền hình nổi tiếng khác trên thế giới cũng được Quỹ sáng chế YouTube GNI giới thiệu gồm: Fox News, The Washington Post, The New York Times, NBC News, Le Monde...

