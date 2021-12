Quỹ học bổng BUV trị giá 46 tỷ đồng chính thức nhận hồ sơ ứng tuyển

Đặc biệt, chương trình học bổng mới mang tên học bổng Nhà sáng lập (Founders’ Scholarship) lần đầu tiên được công bố, gồm 2 suất với giá trị hơn 770 triệu đồng một suất, dành cho sinh viên ứng tuyển chuyên ngành Tài chính Ngân hàng của Đại học London, học tại BUV. Đại học London (UoL) là một trong những trường đại học lâu đời và danh giá nhất tại Anh, thành lập vào năm 1836, gồm 17 tổ chức thành viên độc lập danh tiếng khắp toàn cầu.

Quỹ học bổng BUV năm học 2022 tiếp tục triển khai các hạng mục học bổng có giá trị cao nhất lên tới 100% học phí. Thời gian nhận hồ sơ ứng tuyển cho Quỹ học bổng BUV 2022 bắt đầu từ ngày 01/12/2021 đến 17h30 ngày 25/5/2022.

Hạng mục danh giá nhất là học bổng toàn phần gồm bốn suất học bổng Đại sứ Vương Quốc Anh dành cho học sinh xuất sắc toàn diện và một suất học bổng Trái tim Sư tử dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng có nghị lực mạnh mẽ để đạt thành tích xuất sắc.

Học bổng Đại sứ Vương Quốc Anh trị giá hơn 800 triệu đồng bao gồm toàn bộ học phí của khóa học cử nhân tại BUV do Đại học Staffordshire cấp bằng, khóa Dự bị Đại học và chi phí đi lại trong vòng phỏng vấn dành cho học sinh ở xa (nếu có). Các tiêu chí xét tuyển bao gồm thành tích học tập, kinh nghiệm tham gia các hoạt động xã hội, ngoại khóa, mục tiêu và kế hoạch phát triển bản thân...

Học bổng Trái tim Sư tử có giá trị 1 tỷ đồng hỗ trợ toàn bộ học phí 01 khóa Dự bị tiếng Anh, Dự bị Đại học, học phí chương trình cử nhân, sinh hoạt phí và nhà ở trong thời gian theo học tại BUV.

Vừa qua, suất học bổng Trái tim Sư tử duy nhất của năm 2021 đã được trao cho Đỗ Thị Phương Anh – nữ sinh đến từ Làng trẻ em SOS Hải Phòng với ý chí học tập mạnh mẽ vượt lên hoàn cảnh. Quán quân học bổng Trái tim Sư tử 2020 - Nguyễn Thị Oanh cũng là một tấm gương về nghị lực vượt khó và khát khao học tập dù hoàn cảnh gia đình khiến em phải đi nhặt ve chai, rửa bát thuê để chăm sóc người thân bị bệnh. Học bổng Trái tim Sư tử đã tạo động lực to lớn và giúp các em thực hiện ước mơ học tập và đóng góp cho xã hội trong tương lai.

Được chính thức thành lập vào năm 2018, Quỹ học bổng của trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) thực hiện sứ mệnh mang đến cho sinh viên cơ hội học tập các chương trình đại học và sau đại học của Vương quốc Anh trong môi trường giáo dục chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam, kiến tạo một thế hệ trẻ đam mê khám phá, có tư duy sáng tạo, trình độ cao, sẵn sàng phát triển trong nhiều lĩnh vực công việc và cuộc sống.

Giáo sư, Tiến sĩ Raymond Gordon, Hiệu trưởng BUV, chia sẻ: “BUV sẽ tiếp tục phát triển các chương trình học bổng và mang đến cho các bạn trẻ Việt Nam cơ hội theo đuổi ước mơ học tập và đóng góp cho tương lai của đất nước. Những thành tựu mà các sinh viên BUV đã, đang và sẽ đạt được trong các lĩnh vực, đặc biệt trong việc tạo ra những ảnh hưởng tích cực tới xã hội và cộng đồng chính là những đóng góp mà BUV mong muốn mang lại cho Việt Nam.”

BUV là trường đại học quốc tế đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam cấp bằng cử nhân trực tiếp từ trường Đại học London và trường Đại học Staffordshire danh tiếng. Sinh viên được cấp bằng chính thức từ các trường sau khi hoàn thành khóa học tại BUV hoặc có thể lựa chọn chuyển tiếp du học, chuyển đổi tín chỉ để tiếp tục học tập tại các trường đại học tại Anh Quốc hoặc trên thế giới. BUV thường xuyên tham gia các hoạt động đánh giá và kiểm định bởi hai trường đại học để đảm bảo việc đào tạo và cấp bằng tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn của hai trường. Đây cũng là tiêu chuẩn được quản lý bởi Chính phủ Anh và được kiểm định bởi Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Anh Quốc (QAA), nơi cấp phép cho việc cấp bằng.

Hiện nay, BUV đào tạo các chương trình Cử nhân đa dạng thuộc 4 khối ngành: Quản trị và Kinh doanh; Du lịch và Khách sạn; Thiết kế Sáng tạo; Khoa học Máy tính và Công nghệ, cùng chương trình thạc sĩ và các khóa học ngắn hạn. Ngoài ra, BUV cũng cung cấp các chương trình tiếng Anh và Dự bị Đại học trước khi sinh viên bước vào chương trình Cử nhân tại BUV hoặc các trường đại học của Anh và trên thế giới.

BUV xây dựng theo hình mẫu trường đại học quốc tế kết hợp giữa công nghệ cao, tăng cường tính tương tác, kết nối giữa giảng viên, sinh viên, đồng thời đảm bảo chất lượng đầu ra cho sinh viên. Chương trình học xen kẽ 3 tháng học với 3 tháng thực tập giúp sinh viên có cơ hội thực tập từ năm nhất, chuẩn bị bộ kỹ năng thực tiễn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Theo thống kê của trường, từ đầu năm đến nay, đã có 1,814 cơ hội thực tập dành cho sinh viên BUV tại nhiều công ty, tập đoàn lớn trong nước và đa quốc gia. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp tại BUV tìm được việc làm hoặc tiếp tục học lên cao học trong vòng 3 tháng sau khi tốt nghiệp là 100%.

Để đem lại các thông tin hữu ích về cơ hội học tập và học bổng tại BUV, hỗ trợ học sinh cấp 3 tìm hiểu ngành học, trường học và xây dựng lộ trình nghề nghiệp phù hợp, BUV tổ chức sự kiện “BUV Open Day – Shine your own way – Thành công theo cách riêng của bạn” vào ngày 5/12 sắp tới trên nền tảng trực tuyến Teams.

Chương trình bao gồm 23 lớp học trải nghiệm, buổi chia sẻ thông tin các ngành học, Quỹ học bổng BUV năm học 2022 và kinh nghiệm ứng tuyển từ các quán quân học bổng. Phụ huynh và học sinh cũng có cơ hội giao lưu với sinh viên BUV để hiểu hơn về cộng đồng sinh viên năng động; gặp gỡ chuyên gia để tìm hiểu về xu hướng tuyển dụng và việc làm trong tương lai.

Quý phụ huynh và học sinh quan tâm vui lòng đăng ký tham gia tại https://www.openday.buv.edu.vn/ hoặc liên hệ fanpage British University Vietnam hoặc hotline 0966 629 909.