Quy định mới về chức năng và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VTC News) - Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cụ thể, Nghị định số 18/2018/NĐ-CP quy định Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ban Quản lý Lăng) là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quản lý, bảo đảm an ninh, nghi lễ, tổ chức các hoạt động tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, Khu đón tiếp nhân dân, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông thuộc huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội (Khu Di tích K9) và các công trình, kiến trúc có liên quan; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

Nghị định mới quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Về chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch, Ban Quản lý Lăng có nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, các chương trình, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, các dự án, đề án quan trọng của Ban Quản lý Lăng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

Ban Quản lý Lăng tham gia thẩm định các đề án, dự án quan trọng về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; quyết định các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Về giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; bảo đảm an ninh, an toàn khu vực, Ban Quản lý Lăng thực hiện các nhiệm vụ về y tế để bảo quản, giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; bảo vệ an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ban Quản lý vận hành, bảo đảm hệ thống hạ tầng, kỹ thuật; tôn tạo Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, Khu đón tiếp nhân dân, Khu Di tích K9 và các công trình có liên quan.

Ngoài ra, Ban Quản lý Lăng có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án, kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, Khu Di tích K9 và các khu vực khác thuộc phạm vi quản lý.

Ban Quản lý Lăng còn có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tại khu vực thuộc phạm vi quản lý như tổ chức đón tiếp, tuyên truyền, phục vụ nhân dân, khách quốc tế đến viếng, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, sinh hoạt chính trị, văn hóa, tham quan khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, Quảng trường Ba Đình, Khu Di tích K9.

Ban cũng có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch hướng dẫn, đón tiếp, tổ chức các hoạt động dịch vụ phục vụ nhân dân và khách quốc tế đến tham quan, sinh hoạt chính trị, văn hoá tại Cụm Di tích lịch sử - văn hoá Ba Đình; tổ chức sản xuất, chăm sóc cây hoa, cây cảnh, trang trí, bảo đảm vệ sinh môi trường...

>>> Đọc thêm: Thủ tướng: Chính phủ và các bộ, ngành cần học ý chí kiên cường của U23 Việt Nam

L.Thủy