Quy định dán thẻ ETC khi đăng kiểm ô tô gây ý kiến trái chiều: Bộ GTVT nói gì?

(VTC News) -

Trả lời VTC News, nguồn tin từ Bộ Giao thông Vận tải cho biết cơ quan này mới đây có văn bản yêu cầu Cục Đăng kiểm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật nhằm quy định việc dán thẻ thu phí không dừng ETC là thủ tục bắt buộc trong quy trình đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Tuy nhiên, theo vị này, hiện mới chỉ đạo nghiên cứu, đánh giá kỹ mọi tác động để tham mưu phương án phù hợp.

Trong khi đó, ông Đặng Việt Hà, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho hay đang nghiên cứu, đánh giá để báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về nội dung này.

Đề xuất bắt buộc dán thẻ ETC khi đăng kiểm ô tô gây nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. (Ảnh minh họa)

Trước đó, chia sẻ với báo chí, một lãnh đạo Cục Đăng kiểm cho biết hiện nay chưa có quy định cụ thể bắt buộc phương tiện phải dán thẻ thu phí tự động không dừng khi đi đăng kiểm. Để thực hiện được việc này, cần xem xét nghiên cứu đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật, lấy ý kiến của các đơn vị sau đó, Cục Đăng kiểm mới tổng hợp và đánh giá mới có thể trình Bộ Giao thông Vận tải.

Đề xuất việc dán thẻ thu phí ETC là thủ tục bắt buộc trong quy trình đăng kiểm đang nhận nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Theo chuyên gia kinh tế PGS.TS Ngô Trí Long, đề xuất này không phù hợp. Vì đăng kiểm là hoạt động kiểm tra, giám sát, xác nhận việc tuân thủ các tiêu chuẩn bảo đảm an toàn vận hành của phương tiện cơ giới đường bộ, an toàn của người và hàng hóa trên phương tiện. Trong khi đó, việc dán thẻ thu phí không dừng về bản chất là hình thức sử dụng dịch vụ do các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Nhiều tài xế không có nhu cầu đi cao tốc hay các công trình BOT giao thông thì không thể buộc họ phải dán ETC.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Danh Huế (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng mỗi chính sách công khi được ban hành sẽ tác động rất lớn đến các chủ thể trong xã hội. Vì thế cần thận trọng, nghiên cứu kỹ lưỡng, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp, cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Ông Huế khuyến cáo, cần cẩn trọng khi ban hành chính sách yêu cầu bắt buộc dán thẻ ETC khi đăng kiểm ô tô. Bởi ETC chỉ dành cho các phương tiện thường xuyên lưu thông trên các cao tốc, quốc lộ, có thu phí. Rất nhiều trường hợp ô tô không đi trên cao tốc, dán cái đó vào thì có phải là vô lý không?

Bên cạnh đó, yêu cầu bắt buộc dán thẻ ETC khi đăng kiểm ô tô ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. "Nếu người ta có nhu cầu đi thì người ta phải tự động dán tem, trong khi việc đăng kiểm là một quan hệ pháp luật độc lập hoàn toàn với việc đi qua trạm thu phí, trách nhiệm của cơ quan đăng kiểm là thực hiện việc đăng kiểm xe cơ giới, đảm bảo điều kiện an toàn cho người dân", ông Huế nói.

Nhiều chủ xe không đồng tình

Sau khi biết về đề xuất buộc phải dán thẻ ETC khi đăng kiểm ô tô, anh Nguyễn Văn Duy (36 tuổi, ở Khoái Châu, Hưng Yên) bày tỏ thắc mắc: “Dán thẻ thu phí không dừng và đăng kiểm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu tôi không có nhu cầu đi vào đường cao tốc thì tại sao phải dán? Ngược lại, nếu không được đăng kiểm thì xe của tôi sao có thể tham gia giao thông?".

Tương tự, anh Nguyễn Duy Cảnh, 33 tuổi (ở Vĩnh Tuy, Hà Nội) đề xuất: “Cơ quan chức năng cần phải xem xét kỹ trước khi thông qua. Còn nếu thông qua thì việc thực thi quy định này phải áp dụng linh hoạt với từng trường hợp cụ thể, tránh việc siết oan cho nhiều người”.

Còn chị Thu Lan (Thường Tín, Hà Nội), đặt câu hỏi: “Nhà tôi có 2 xe ô tô và chỉ chuyên dùng một chiếc cỡ lớn để đi ngoại tỉnh, qua đường cao tốc, qua trạm BOT. Vậy với quy định mới, tôi phải dán thẻ cả 2, trong khi nhu cầu của tôi chỉ dùng 1 hay sao? Như thế thật là cứng nhắc và không hợp lý".

Tại một diễn đàn lớn về ô tô với khoảng 1 triệu thanh viên, thông tin về đề xuất quy định phải dán ETC khi đăng kiểm ô tô đã thu hút hơn 3.600 lượt bày tỏ cảm xúc và hơn 1.500 bình luận. Phần đông ý kiến cho rằng việc dán thẻ thu phí không dừng về bản chất là một giao kèo đã được thực hiện, qua đó người dùng đồng ý sử dụng dịch vụ thu phí không dừng do các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Trong khi đó, đăng kiểm là hoạt động kiểm tra, giám sát, xác nhận việc tuân thủ các tiêu chuẩn bảo đảm an toàn vận hành của phương tiện cơ giới đường bộ, an toàn của người và hàng hóa trên phương tiện đó.

“Đăng kiểm là các tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ, trong khi thu phí không dừng là một loại dịch vụ mà người dùng có quyền được lựa chọn. Sao lại có thể gộp chung vào làm một?”, một thành viên trong diễn đàn chia sẻ.

Phần lớn tài xế đều cho rằng mức phí dán thẻ ETC tuy không nhiều nhưng quy định không hợp lý vẫn gây nhiều ức chế, khó nhận được sự đồng thuận.

Ngày 19/7, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký ban hành chỉ thị của Thủ tướng về việc đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng. Bộ Giao thông Vận tải được yêu cầu chỉ đạo nhà cung cấp dịch vụ thu phí tổ chức tốt công tác dán thẻ định danh cho phương tiện giao thông, bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện. Công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại các trạm thu phí số điện thoại, địa chỉ liên hệ để tạo thuận tiện cho công tác dán thẻ cũng như tiếp nhận phản ánh của người tham gia giao thông. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội; khắc phục triệt để các lỗi kỹ thuật, nhất là lỗi nhận diện thẻ định danh tại các trạm thu phí ETC. Chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới, các nhà đầu tư kết cấu hạ tầnggiao thông có thu phí, các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường phối hợp với nhàcung cấp dịch vụ thu phí thực hiện dán thẻ định danh cho phương tiện giao thông khi đến đăng kiểm. Đồng thời nghiên cứu phương án dán thẻ định danh là thủ tục bắt buộc trong quy trình đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Nghiên cứu mở kênh giao tiếp điện tử và số điện thoại đường dây nóngđể tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của hệ thống thu phí ETC. Thực hiện theo chỉ thị của Thủ tướng, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản yêu cầu Cục Đăng kiểm khẩn trương đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật để việc dán thẻ ETC là thủ tục bắt buộc trong đăng kiểm xe. Cục Đăng kiểm được yêu cầu có báo cáo tới Bộ về nội dung trên trước ngày 30/8.