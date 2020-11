Quý 3, lợi nhuận doanh nghiệp bất động sản sụt mạnh

Trong quý 3/2020, doanh thu Công ty CP đầu tư Nam Long tăng 64%, trong khi lợi nhuận giảm mạnh 80% do giá vốn tăng. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 640 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận thuần chỉ đạt 29,3 tỷ đồng, giảm hơn 80%.

Doanh thu trong quý đến từ bán bất động sản (đất, căn hộ, nhà phố, biệt thự), xây dựng, cung cấp dịch vụ, chuyển nhượng dự án và cho thuê bất động sản đầu tư.

Bên cạnh đó, nguồn thu từ hoạt động tài chính của công ty cũng giảm còn 16 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 26 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp bất động sản kinh doanh khó khăn trong quý 3/2020. (Ảnh minh họa)

BCTC quý 3 của TTC Land (SCR) cũng cho thấy, SCR đạt doanh thu 112,5 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm đột biến, lợi nhuận gộp theo đó tăng cao gần gấp 4 lần, đạt hơn 30 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, TTC Land ghi nhận hơn 347,6 tỷ doanh thu, giảm 57%.

Trong khi đó, doanh thu của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) đạt 797 tỷ, giảm 45% so với cùng kỳ. Hoạt động môi giới vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu công ty.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, DXG đạt 1.877 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 51% so với cùng kỳ, công ty theo đó lỗ ròng hơn 388 tỷ đồng.

Tương tự, doanh thu thuần trong quý 3/2020 của Tập đoàn An Gia (AGG) đạt hơn 13,6 tỷ đồng. Con số này giảm gần 4,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái và cũng giảm hơn 20% so với quý liền trước.

Đáng chú ý, đây là quý thứ 3 liên tiếp An Gia trắng tay ở mảng bán hàng, công ty này hoàn toàn không bán được căn hộ nào trong 9 tháng qua. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của An Gia Group trong quý 3 chỉ là 2,6 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có điểm sáng của CTCP Vinhomes (VHM), doanh thu 3 tháng gần nhất của doanh nghiệp này gấp hơn 2,5 lần so với cùng giai đoạn năm 2019, đạt gần 26.500 tỷ đồng. Lãi trước thuế tương đương cùng kỳ do biên lợi nhuận gộp thu hẹp và chi phí bán hàng tăng nhanh.

Còn Tổng công ty cổ phần XNK và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) kết quả kinh doanh quý III/2020 lãi đột biến 1.037 tỷ đồng sau thuế, gấp 4 lần cùng kỳ năm trước nhờ bán cổ phần tại một loạt dự án trong đó có Bắc An Khánh.

GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, bất động sản năm 2020 tiếp tục trải qua khó khăn. Bên cạnh đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp còn găp khó bởi những rào cản về pháp lý.

Nguyên nhân do hệ thống pháp luật có những khoảng trống, xung đột giữa các luật, giữa luật này với văn bản hướng dẫn thi hành luật khác nhau. Bên cạnh đó, trình tự, thủ tục phê duyệt dự án kéo quá dài, làm cho doanh nghiệp bị ứ đọng vốn đầu tư ban đầu, lãng phí công sức, tiền bạc và cả cơ hội kinh doanh. Nguồn cung thị trường giảm mạnh đã ảnh hưởng lớn đến doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp.