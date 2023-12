Quốc Trường 'Về nhà đi con': Khán giả chê tôi là đúng

Tôi thấy khán giả bình luận đúng chứ người ta đâu có nói sai mà buồn

- Dẫn chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" đứng giữa 30 người đẹp hình như mỹ nam như Quốc Trường cũng khớp thì phải?

Khi dẫn Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, thực sự là tôi còn thiếu tự tin và thiếu về nghề vì từ trước tới nay tôi chưa từng làm host dù ở chương trình nhỏ nhất. Do vậy khi làm host Chị đẹp đạp gió rẽ sóng thực sự quá khớp với tôi.

Khi đứng trước 30 chị đẹp tôi nghĩ ai cũng sẽ cảm thấy bối rối. Ngoài cuộc sống tôi ít quan hệ với các anh chị em đồng nghiệp trong nghề nên khi dẫn tôi khá khó khăn khi giao lưu hay quăng miếng với mọi người.

- Từ khi lên sóng, bên cạnh các chị đẹp, 2 MC cũng bị khán giả "soi". Anh có buồn khi đọc những bình luận chê mình kiểu như ''dẫn đơ, chỉ được cái đẹp mã" hay "mờ nhạt" khi dẫn show thực tế lớn đòi hỏi MC có nhiều kinh nghiệm như Chị đẹp đạp gió rẽ sóng?

Khi đọc những bình luận đó chắc chắn tôi bị gợn nhẹ và có sự buồn nhưng nó lên rồi xuống ngay. Vì ngay từ đầu tôi đã chuẩn bị tâm lý sẽ gặp bình luận trái chiều. Tôi đã sẵn sàng tư thế đón nhận, lắng nghe và thay đổi. Và tôi thấy khán giả bình luận đúng chứ người ta đâu có nói sai mà mình buồn.

Nếu khán giả cố tình chê mình vì ghét mình thì điều đó khiến tôi buồn hay nổi giận, đằng này khán giả lại nói quá đúng. Thêm nữa tôi không phải là MC chuyên nghiệp. Phải chi đây là nghề chính của tôi mà bị mọi người chê tôi sẽ rất buồn. Làm host là trải nghiệm hoàn toàn mới nên tôi đã chuẩn bị sẵn tư thế đón nhận các ý kiến.

- Quốc Trường mới đây được gọi với danh xưng MC bên cạnh doanh nhân trong khi khán giả biết đến anh nhiều với tư cách diễn viên, thực sự anh thấy mình giỏi và tự tin nhất ở mảng nào?

Tôi không dám nhận mình giỏi hay mạnh lĩnh vực nào. Tôi muốn dùng từ thích. Tôi thích làm kinh doanh hơn, thứ 2 mới là diễn xuất còn MC chỉ là trải nghiệm xem mình có duyên dẫn hay không.

Với tất cả uy tín của mình, tôi xin khẳng định mình chưa có người yêu

- Gần 5 năm sau "Về nhà đi con" - cú huých lớn để cái tên Quốc Trường phủ sóng khắp nơi, trở thành sao nam hạng A trên truyền hình, vì sao anh vẫn chưa quay lại đóng phim VTV? Có lý do gì đặc biệt "nhạy cảm" phía sau hay vì anh giờ đã quá nổi tiếng đến mức được quyền chỉ chọn kịch bản mình thích?

Lý do là vì tôi quá bận vì tập trung quá nhiều vào kinh doanh, có tháng mở 2 chi nhánh nhà hàng rồi thêm mảng mỹ phẩm nữa. Tôi không thể nào dành thời gian đóng phim truyền hình. Có phim điện ảnh nào thích lắm tôi mới bấm bụng tham gia.

Bỏ ra 4-5 tháng quay phim truyền hình với tôi lúc này là bất khả thi. Tuy vậy trong lòng tôi vẫn hướng về phim truyền hình bởi tôi biết từ đâu mình có ngày hôm nay. Tôi mãi mãi nhớ ơn những gì truyền hình mang lại cho mình và chắc chắn trong tương lai tôi nghĩ trước khi mình già tôi sẽ quay lại đóng phim truyền hình để tri ân khán giả.

- Đến giờ nhiều khán giả vẫn xem "Về nhà đi con" và thích vai Vũ. Cả anh và Bảo Thanh sau phim này đều nổi tiếng và có thời gian dài không đóng phim truyền hình. Bảo Thanh bận chuyện gia đình con cái, sao anh độc thân mà "lười" đóng phim giờ vàng VTV?

Như đã nói với chị, thật sự là tôi quá bận. Cách đây 1 tuần khi đi ăn ở 1 quán vịt nướng ngoài Hà Nội, có 1 bé gái khoảng 6 tuổi chạy lại xin chụp hình chung và gọi "chú Quốc Trường". Tôi ngạc nhiên vì sao bé 6 tuổi mà biết mình. Nếu xem Về nhà đi con 4 -5 năm trước, khi đó bé mới 1-2 tuổi thì sao biết tôi là Quốc Trường.

Khi hỏi ra thì cô bé nói biết tôi vì cả gia đình đang xem lại phim Về nhà đi con. Mẹ cô bé nói gia đình đã xem lại phim 4-5 lần. Tôi quá bất ngờ và hạnh phúc vì sau vài năm vẫn có thêm nhiều khán giả nhí.

- Sau "Về nhà đi con", Quốc Trường đã đóng nhiều phim điện ảnh nhưng sức nóng chưa bằng bộ phim truyền hình quốc dân, anh có nghĩ mình khó vượt qua cái bóng quá lớn của nhân vật Vũ ? Có khi nào anh nghĩ mình ăn may khi được trao vai diễn trong bộ phim có sức nóng khủng khiếp như "Về nhà đi con"?

Sau Về nhà đi con, Bẫy ngọt ngào cũng là bộ phim khá thành công của tôi nhưng không thể nào so sánh với sức nóng của Về nhà đi con được.

Người diễn viên muốn nổi tiếng may mắn quyết định tới 90%, tài năng chỉ có 10% thôi. Đã vào nghề diễn viên bắt buộc phải diễn giỏi nhưng có nổi hay không phải do may mắn. Tôi khẳng định mình 100% may. Vì trong cuộc đời có những vai tôi đóng còn nặng ký hơn nhiều Vũ trong Về nhà đi con và tôi diễn hay hơn nhưng không nổi tiếng được.

- Tài giỏi, nổi tiếng, giàu có, có đủ mọi yếu tố để trở thành chàng trai trong mơ của nhiều cô gái. Anh có nhiều fan nữ nữa, vì sao đến giờ Quốc Trường vẫn độc thân?

Đơn giản tôi chưa gặp người nào phù hợp hoặc chưa người nào làm cho mình rung động. Tóm lại cơ bản là duyên chưa tới. Vì nếu có bạn gái tôi cũng công khai thôi. Tôi không vướng mắc chuyện giấu hay công khai bạn gái. Dù là người nổi tiếng hay doanh nhân thì vẫn là có đời sống như một con người bình thường.

Do vậy nếu có bạn gái tôi sẽ công khai, trừ khi bạn gái không muốn tôi mới không công khai thôi. Với tất cả uy tín của mình, tôi xin khẳng định mình chưa có người yêu.

Nếu ngày mai gặp người mình yêu tôi sẽ cưới luôn

- Anh có đặt mục tiêu cho mình khi nào sẽ kết hôn để làm tròn chữ hiếu với cha mẹ? Có khi nào Quốc Trường lấy cha mẹ mình làm hình mẫu cho hôn nhân sau này?

Nếu có gia đình, tôi muốn hướng đến cuộc sống như cha mẹ chứ không lấy đó là hình mẫu vì nếu vậy mình sẽ rất khổ. Tôi chỉ mơ ước được như cha mẹ nhưng cuộc sống của Trường và vợ sau này sẽ có hạnh phúc khác. Tôi không đặt mục tiêu gì cả. Nếu ngày mai có gặp người mình yêu tôi sẽ cưới luôn.

Quốc Trường xuất hiện trong ảnh cưới của bố mẹ.

- Mới đây Quốc Trường đưa bố mẹ đi chụp ảnh cưới, vì sao anh có quyết định này? Khi nào thì Quốc Trường sẽ là nhân vật chính trong bộ ảnh cưới của chính mình?

Một người bạn cùng học cấp 3 có đề nghị chụp hình kỷ niệm cho cha mẹ Trường theo concept của bạn ấy và nói nếu hôm đó rảnh thì mời tôi qua. Dù ban đầu chỉ chụp cha mẹ nhưng tôi xin tham gia với ý tưởng đứng ngắm cha mẹ từ xa trong bức hình. Tôi hy vọng nếu có duyên nợ với người con gái nào đó thì trong năm sau sẽ chụp ảnh cưới. Vì tôi cũng lớn tuổi rồi và không muốn chờ đợi gì nữa. Nhưng hiện tại chưa có người con gái nào khiến tôi muốn dừng lại vì duyên chưa đủ.

Tôi luôn chờ đợi mỗi ngày nhưng quan niệm nếu có cũng tốt mà không có cũng không sao. Tôi không đặt nặng chuyện có gia đình.

Trong Phật pháp có câu: "Độc thân là một phước báo". Người nào hiểu thì hoan hỷ, không hiểu thì đem ra trách móc và nhiều khi có lời không hay. Độc thân, không có gia đình là một phước báo nhưng với góc nhìn của con người trong xã hội này không có gia đình là điều kém phước.

Tôi dùng cả hai thế giới quan đó để sống nên dù thế nào cũng thấy vui. Tôi muốn để mọi thứ tự nhiên.