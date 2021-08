Quốc tế lên án gay gắt ‘tấn công khủng bố' ở Afghanistan

(VTC News) -

Hôm 26/8, Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết, Tổng thư ký Antonio Guterres lên án "vụ tấn công khủng bố khiến một số dân thường thiệt mạng và bị thương" gần sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul của Afghanistan

“Vụ việc này nhấn mạnh sự biến động của tình hình trên thực địa ở Afghanistan. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho người dân Afghanistan”, Stephane Dujarric nói, cho biết tại thời điểm này không có nhân viên Liên hợp quốc nào bị thương.

Cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ các vụ‘tấn công khủng bố' ở Afghanistan. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Đức Angela Merkel lên án vụ tấn công "kinh khủng" nhằm vào những người đang tìm cách rời khỏi Afghanistan. “Những kẻ khủng bố đã nhắm mục tiêu vào những người đang chờ đợi ở cổng sân bay với hy vọng rời đi. Đây là một cuộc tấn công hoàn toàn nghiêm trọng”, bà Angela Merkel nói.

Trong khi đó, Thủ tướng Boris Johnson cho biết Chính phủ Anh sẽ tiếp tục hoạt động sơ tán ở Kabul. "Chúng tôi lên án chủ nghĩa khủng bố và các cuộc tấn công khủng bố. Các vụ tấn công sẽ không làm gián đoạn tiến trình của chúng tôi, chúng tôi sẽ tiếp tục sơ tán công dân", ông Boris Johnson cho hay.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden cho biết ông đã ra lệnh cho các lực lượng Mỹ lên kế hoạch tấn công trả đũa vào các cơ sở quan trọng của IS. “Chúng tôi sẽ đáp trả bằng vũ lực tại địa điểm mà chúng tôi lựa chọn”, ông Biden nói, cho biết khẳng định sứ mệnh di tản khỏi Afghanistan sẽ tiếp tục. "Chúng tôi sẽ không bị những kẻ khủng bố ngăn cản” ông Biden cho hay.

Taliban cũng lên án các vụ đánh bom, nói rằng các vụ tấn công này xảy ra trong khu vực do quân đội Mỹ kiểm soát. "Chúng tôi lên án mạnh mẽ vụ đánh bom nhằm vào dân thường tại sân bay Kabul. Vụ nổ diễn ra tại một khu vực do lực lượng Mỹ chịu trách nhiệm về an ninh”, người phát ngôn Taliban nói.

Trước đó, 2 vụ nổ liên tiếp xảy ra ở thủ đô Kabul. Vụ nổ thứ nhất diễn ra trước cổng sân bay Hamid Karzai và vụ thứ hai xảy ra không xa hiện trường vụ nổ đầu tiên, gần khách sạn Baron. 73 người chết trong các vụ tấn công này, trong đó có 13 lính Mỹ.

IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện các vụ tấn công.