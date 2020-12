Quốc lộ 26 bị sụt lún 50m, giao thông chia cắt

Video: CSGT ở Đắk Lắk phân luồng giao thông do quốc lộ bị sụt lún, sạt lở

Liên quan đến vụ Đắk Lắk mưa lớn kéo dài, quốc lộ tê liệt, nhiều nơi bị sạt lở, sáng 1/12, trả lời VTC News, Trung tá Phan Ngọc Siêng, Đội trưởng Đội tuần tra, kiểm soát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT -Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết: "Do đoạn đường quốc lộ 26 bị sụt lún, sạt lở nên lực lượng CSGT phải phân luồng, làm việc xuyên đêm để đảm bảo an toàn giao thông... Hiện tại cơ quan chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố".

CSGT điều tiết giao thông trên quốc lộ 26.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Lãnh, Chi cục trưởng Chi cục QLĐB III.5 (Cục QL ĐB III) cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, vào lúc 21h00 ngày 30/11, tại Km53+400 QL26 (đoạn qua đèo M’Đrắk, huyện M’Đrăk , Đắk lắk) xảy ra sạt lở, sụt lún làm đứt một đoạn đường dài 50m, sâu 10m, rộng 12m trên QL26 (từ km53+380-km53+430).

Đoạn đường sụt lún ở quốc lộ 26.

Chi cục phối hợp với lực lượng CSGT công an tỉnh Đắk Lắk, UBND huyện M'Đrắk và các đơn vị liên quan hướng dẫn, điều tiết giao thông, chặn xe tại hai đầu không cho qua lại.

“Đơn vị hiện đang rào chắn, ngăn chặn xe qua lại để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục sự cố và làm rõ nguyên nhân"

Khoảng 17h ngày 30/12, tại km 54 + 350, Quốc lộ 26 (đoạn qua xã Cư Mta, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra sạt lở đất, đá từ taluy dương xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông và làm hư hỏng khoảng 80m hộ lan mềm.

Khối lượng sạt lở ước khoảng 1.000m3. Sau nhiều giờ nỗ lực khắc phục, đến khuya cùng ngày, lực lượng chức năng đã khắc phục xong, đảm bảo lưu thông trên tuyến, nhưng sau đó tiếp tục xảy sụt trượt khiến QL26 bị tắc hoàn toàn.