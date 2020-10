Quảng Trị thuê thợ lặn tiếp cận, ứng cứu 10 thuyền viên gặp nạn trên biển

Ngày 9/10, ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, các đơn vị trong tỉnh đang tích cực phối hợp với Cục Phòng chống thiên tai, Hải Quân Vùng 3, Cảnh sát biển Vùng 2... để ứng cứu các thuyền viên trên tàu Vietship 01 gặp nạn trên biển.

Tàu Vietship 01 với 10 thuyền viên đang ở cách bờ biển khoảng 400 mét. (Ảnh: L.Q.H).

Theo người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Trị, vị trí tàu Vietship 01 đang ở cách bờ biển khoảng 400 mét. Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng mới ứng cứu được 2 trong số 12 thuyền viên trên tàu. Hiện lực lượng chức năng vẫn có thể liên lạc với 10 người còn lại.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, do thời tiết xấu, sóng to và gió lớn nên hiện không có phương tiện tiếp cận được chiếc tàu gặp nạn để ứng cứu 10 thuyền viên còn lại. Cùng với đó, phương án đề nghị điều trực thăng ứng cứu trở lên bất khả thi do gió lớn.

Lực lượng chức năng đang tìm mọi phương án để tiếp cận và ứng cứu các thuyền viên còn lại trên tàu Vietship 01. (Ảnh: L.Q.H).

Hiện Phó Tư lệnh Quân khu 4 cũng đang có mặt tại hiện trường để phối hợp với Quảng Trị lên phương án ứng cứu các thuyền viên còn lại của tàu Vietship 01. Cơ quan chức năng cũng huy động tổng lực và lập trạm tiền phương ngay trên bờ biển.

Ông Võ Văn Hưng cho hay, hiện lực lượng chức năng đang thuê hai tàu lớn và đưa thợ lặn từ Thừa Thiên - Huế ra để tìm cách tiếp cận tàu Vietship 01 để ứng cứu người.

