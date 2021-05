Quảng Trị thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2, đi nhiều nơi ở Đà Nẵng và TP Đông Hà

(VTC News) -

Chiều 10/5, Tiểu ban Truyền thông Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương này vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số người dương tính với chủng virus này lên thành 6 người. Trong đó, 3 ca nhập cảnh và 3 ca lây lan trong cộng đồng.

Trường hợp thứ nhất vừa được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 là anh N.B.H. (23 tuổi, thường trú khu phố 5, phường 3, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, tạm trú tại kiệt 45 Lê Độ, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Ngày 10/5, bệnh nhân được xét nghiệm, kết quả nghi dương tính với SARS-CoV-2.

Lịch trình di chuyển của anh N.B.H. như sau:

Ngày 4/5, lúc 20h45 cùng chị N.T.D. qua nhà chị L.D. (trường hợp nghi mắc COVID-19 tại TP Đà Nẵng) tại địa chỉ lô A16, đường 2/9, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng ăn tối.

Đến nay tỉnh Quảng Trị ghi nhận 6 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 3 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Ngày 5/5, lúc 0h, chở chị N.T.D. về căn hộ 11 An Thượng 2 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Sau đó, về nhà bạn T. tại 01 Nguyễn Lữ (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Lúc 14h, đi xe máy ra bến xe Đà Nẵng, lên xe khách BKS: 74B - 007.73 của nhà xe Hoàng Hải di chuyển hướng TP Đà Nẵng - TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Lúc 17h30, đi xe máy (gửi về cùng chuyến xe khách từ Đà Nẵng đi Đông Hà) đến quán cháo cá tại đường Nguyễn Trãi (TP Đông Hà - đối diện hẻm đường vào trường Phan Châu Trinh cũ) mua mang về.

Ngày 6/5, lúc 17h đi dạo tại hồ Khe Mây (phường 3, TP Đông Hà) và tiếp xúc với 3 người bạn, đến 18h30 trở về nhà. Lúc 20h30 đến quán nhậu Bà Tám tại đường Trần Hưng Đạo (TP Đông Hà - gần Bưu điện cũ) tiếp xúc với 7 người bạn.

Ngày 7/5, lúc 0h30, đến nhà bạn Đ. tại Km 2, Quốc lộ 9B (TP Đông Hà - đối diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị) tiếp xúc với 2 người bạn, đến 1h trở về nhà.

Lúc 9h, tới quán cà phê Phố (TP Đông Hà - đối diện Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị) tiếp xúc với 4 người bạn.

Lúc 11h, đến nhà bạn Q. tại phường 3 (TP Đông Hà - gần Sư đoàn 968 cũ) tới 13h30 trở về nhà.

Lúc 20h30, đến quán bida Sepon (gần chợ Đông Hà, TP Đông Hà) tiếp xúc với 2 bạn tới 22h trở về nhà.

Ngày 8/5, lúc 14h, nhận thông tin mình là F1 của chị L.D. nên thông báo đến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị. Lúc 15h, được Trung tâm Y tế TP Đông Hà lên điều tra, xác minh.

Ngày 8-9/5, cách ly tại Trung tâm Y tế TP Đông Hà.

Ngày 10/5, cách ly và điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị

Trường hợp thứ 2 được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 là chị N.T.D. (23 tuổi, thường trú tại Quốc lộ 9B, phường 3, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, tạm trú tại căn hộ 11, đường An Thượng 2, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Ngày 10/5 chị D. được xét nghiệm, kết quả nghi dương tính với SARS-CoV-2.

Lịch trình di chuyển của chị D. cụ thể như sau:

Ngày 4/5, lúc 20h45, cùng anh N.B.H. (trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở trên) qua nhà chị L.D. (trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại TP Đà Nẵng) tại địa chỉ lô A16, đường 2/9, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng ăn tối.

Ngày 5/5, lúc 0h05, về tại căn hộ 11 (An Thượng 2, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Lúc 12h30 cùng bạn T. đến quán cơm Bếp Ngoại 136B Yên Bái (TP Đà Nẵng).

Lúc 13h30, đến quán The Coffee House (đường Nguyễn Văn Thoại, TP Đà Nẵng).

Lúc 17h30, đến nhà bạn Th. tại đường Trưng Nữ Vương (không nhớ số nhà), quận Hải Châu (TP Đà Nẵng).

Lúc 19h30, đến quán The Coffee House (đường Núi Thành, TP Đà Nẵng) với bạn Th. đến 22h sau đó về nhà tại căn hộ 11 An Thượng 2 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn).

Cơ quan chức năng phong tỏa khu vực có ca nghi mắc COVID-19 ở TP Đông Hà.

Ngày 6/5, lúc 5h, cùng bạn Th. đến biển Mỹ An (TP Đà Nẵng) tới 6h30 trở về căn hộ.

Lúc 18h30 đến nhà bạn P. gần bờ hồ Hàm Nghi (đường Hàm Nghi, TP Đà Nẵng) ăn cơm.

Lúc 20h30, đến quán trà sữa (không nhớ tên quán) gần Bưu điện TP Đà Nẵng đến 22h30 trở về nhà.

Ngày 7/5, lúc 8h, đến quán Miến Cua với bạn T. tại đường Nguyễn Văn Thoại (TP Đà Nẵng).

Lúc 8h30, đến quán cà phê Phúc Long (đường Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng) tới 12h trở về căn hộ.

Lúc 14h, đi taxi từ nhà ra ga tàu Đà Nẵng lên tàu SE4 toa số 3, giường 14 di chuyển hướng TP Đà Nẵng - TP Đông Hà (lúc này trong toa tàu có 4 người không rõ lai lịch). Lúc 18h20, được mẹ đón tại ga Đông Hà (TP Đông Hà) về nhà tại Quốc lộ 9B (phường 3, TP Đông Hà).

Lúc 19h30, đi bộ tại công viên Fidel Castro (phường 3, TP Đông Hà) với mẹ, gặp và uống trà sữa với các bạn P., M., A. Lúc 22h30, đến quán mỳ cay (đường Ngô Quyền, TP Đông Hà - gần đoạn giao nhau với đường Hàm Nghi) tới 23h thì trở về nhà.

Ngày 8/5, ở nhà và không tiếp xúc với ai. Lúc 16h được cán bộ Trung tâm Y tế TP Đông Hà và Trung tâm Y tế phường 3 tới điều tra, xác minh.

Ngày 8-9/5, cách ly tại Trung tâm Y tế TP Đông Hà.

Ngày 10/5, cách ly và điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị.