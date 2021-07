Quảng Trị phá đường dây cá độ bóng đá 'khủng' do ông trùm 'Hùng Đĩ' cầm đầu

(VTC News) -

Chiều 13/7, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam 10 bị can về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Công an tỉnh Quảng Trị phá đường dây đánh bạc qua mạng Internet "khủng" do Tạ Việt Hùng và Nguyễn Bá Dương cầm đầu.

Trước đó, ngày 3 và 4/7, các đơn vị tham gia kiểm tra, bắt giữ 6 người về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc gồm Tạ Việt Hùng (tức Hùng Đĩ, SN 1974); Nguyễn Bá Dương (tức Bom Đại, SN 1989); Tạ Bảo Văn (SN 1991); Dương Văn Hậu (tức Hậu Nghé, SN 1970); Lê Đăng Khanh (tức Hem, SN 1990) và Lê Văn Kha (SN 1992, em ruột Lê Đăng Khanh) cùng trú TP Đông Hà.

Trong các ngày 4, 5, 7 và 10/7 cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục bắt giữ Trương Quốc Nam (SN 1986, trú TP Đông Hà) và vận động 3 người khác ra đầu thú gồm Phan Đình Trí (SN 1970); Nguyễn Trần Thanh (tức Bi Em, SN 1977) và Lê Văn Dự (SN 1990) cùng trú TP Đông Hà.

Tổ chức khám xét tại nơi ở và nơi làm việc của Tạ Việt Hùng tại Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát ở khu phố 5, phường 3, TP Đông Hà công an thu giữ 3 xe ô tô, 20 điện thoại di động cùng một số đồ vật, tài liệu có liên quan, bước đầu xác định số tiền những kẻ này sử dụng đánh bạc lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Theo công an tỉnh Quảng Trị, thời gian qua, địa phương này xuất hiện nhiều đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá, game online gât bức xúc trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Công an tỉnh Quảng Trị đã xin ý kiến Bộ trưởng Bộ Công an và chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá.

Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của bị can và những kẻ khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.