Quảng Trị có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

Chiều 5/12, Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo quyết định được Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an ký, Thượng tá Lê Phi Hùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Thanh (phải) - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám Công an tỉnh cho Thượng tá Lê Phi Hùng

Thượng tá Lê Phi Hùng, SN 1978, quê quán xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong (Quảng Trị), từng giữ các chức vụ như: Trưởng phòng An ninh nội địa, Trưởng Công an TP Đông Hà, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế... và có nhiều thành tích trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.