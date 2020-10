Quảng Trị: 59 người chết, mất tích và bị thương do mưa lũ

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp chỉ đạo ứng phó mưa lũ tại Quảng Trị

Ngày 18/10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (Ban chỉ hủy PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Trị vừa có báo cáo về tình hình thiệt hại do mưa lũ xảy ra trên diện rộng ở tỉnh Quảng Trị.

Theo Ban chỉ hủy PCTT&TKCN, đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 20 người chết (15 người chết do mưa lũ, 3 người chết do tàu bị nạn trên biển, 2 người chết do sạt lở đất), 27 người mất tích (1 người mất tích trên biển, 26 người mất tích do sạt lở đất) và 12 người bị thương trong quá trình ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Toàn tỉnh có 147 nhà ở bị thiệt hại, trong đó 5 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 142 nhà ở bị hư hỏng như xói lở, tốc mái, sạt lở. Hơn 70 điểm trường bị ngập lụt với nước dâng cao (có nơi trên 1m) khiến cơ sở vật chất tại trường bị thiệt hại, hư hỏng.

Nhiều vùng dân cư đôi bờ Thạch Hãn của thị xã Quảng Trị và huyện Triệu Phong chìm trong biển nước.

Hơn 316,5ha diện tích lúa bị ngập, bồi lấp, 5,8ha diện tích đất nông nghiệp bị vùi lấp, 2.886 gia súc, 417.500 gia cầm các loại bị cuốn trôi. Diện tích hoa màu, cây trồng, cây ăn quả, cây lâm nghiệp cũng bị thiệt hại nặng nề.

Lũ cuốn trôi 46.595,9 tấn lúa 40,6 tấn gạo 14,8 tấn khoai, ngô sắn. Gần 100 tấn các loại thức ăn gia súc, gia cầm bị ngập, nhiều phân bón bị hư hỏng, các lại chuồng trại chăn nuôi, máy xay xát lương thực, trạm bơm hợp tác xã, nhà trồng nấm bị hỏng do ngập úng.

Các tuyến quốc lộ như Quốc lộ 15D bị sạt taluy âm lấn sâu vào 1/3 mặt đường; quốc lộ 9D đã hốt sụt, chặt cây, khơi thông rãnh dọc, cầu cống nhằm đảm bảo thông suốt.

Quốc lộ 49C đang ngập nhiều đoạn. Quốc lộ 9 sạt lở nhiều đoạn gây ách tắc giao thông nhưng đến nay cơ bản đã lưu thông tuyến; tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây nhiều đoạn bị sạt lở.