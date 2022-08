Quảng Ninh sẵn sàng bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền về nơi an toàn tránh bão

(VTC News) -

Thông tin từ Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, lúc 10h hôm nay (25/8), bão số 3 giật cấp 13, trên vùng ven biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 350km về phía Đông.

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 3 và ảnh hưởng của bão, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thông tin, sẵn sàng bắn pháo hiệu kêu gọi các tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn.

Công an tỉnh rà soát các phương án đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự do ảnh hưởng của bão. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo Đội thường trực cứu hộ cứu nạn trên vịnh Hạ Long đảm bảo quân số, trang thiết bị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Ảnh hưởng của bão số 3, Quảng Ninh cùng nhiều tỉnh thành miền Bắc sắp hứng mưa to. (Ảnh minh hoạ: Báo Quảng Ninh)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp với UBND các địa phương ven biển nắm lại số tàu thuyền (đặc biệt là tàu xa bờ); thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động các biện pháp phòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm; chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa chủ động theo dõi mực nước hồ, thực hiện điều tiết đảm bảo an toàn hồ chứa.

UBND các địa phương rà soát lại hệ thống đê điều trên địa bàn, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân tại các khu vực có nguy cơ cao về ngập lụt, sạt lở, lưu ý với các nhà tạm dưới chân mái kè, vùng trũng để sẵn sàng phương án di chuyển dân về nơi an toàn khi cần với phương châm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản trong mọi tình huống.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu các địa phương tổ chức trực canh 24/24 giờ tại các ngầm tràn, đường giao thông, tuyên truyền nhân dân không ra suối đánh cá, vớt củi, bơi lội... khi có lũ; phối hợp với các Công ty TNHH MTV Thủy lợi trong việc điều tiết, vận hành an toàn công trình thủy lợi khi mưa lớn kéo dài.

Các địa phương ven biển (đặc biệt là Móng Cải, Cô Tô, Đầm Hà, Hải Hà...) tổ chức kêu gọi tàu thuyền không đi vào vùng nguy hiểm, thông báo đến nhân dân sẵn sàng phương án để ứng phó với ảnh hưởng của bão, đặc biệt là với gió mạnh trên biển; phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện cấm biển khi có lệnh. Các địa phương vùng núi Bình Liêu, Ba Chẽ, Hải Hà, Đầm Hà, Móng Cái, Hạ Long, Cẩm Phả sẵn sàng phương án để ứng phó với mưa lớn sau bão, cảnh báo nguy cơ sạt lở do ảnh hưởng của mưa lũ.

Trong đó, TP Cẩm Phả, Hạ Long rà soát xử lý để không xảy ra các điểm ngập lụt tại các khu dân cư khi có mưa kéo dài; thông báo cho các khu vui chơi, các công trình đang xây dựng trên địa bàn biết thông tin bão để có các giải pháp ứng phó thích hợp. Huyện Cô Tô cần nắm chắc số lượng khách du lịch trên đảo, dự kiến sẽ du lịch trên đảo trong thời gian bão để chủ động quản lý, thông báo điều chỉnh cho phù hợp, an toàn trước 12h ngày 25/8.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Sở Du lịch thông báo cho khách du lịch về bão và rà soát số lượng khách du lịch tham quan biển đảo, đảm bảo an toàn cho du khách khi có yêu cầu; chỉ đạo Cảng vụ nội địa rà soát, nắm bắt số lượng tàu du lịch, tổ chức hướng dẫn tàu thuyền neo đậu, tránh trú tại các bến, khu neo đậu khi có tình huống; kiểm tra và xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở trên các tuyến giao thông, phương án đảm bảo an toàn tại ngầm tràn, đường cao tốc, cầu Bãi Cháy, Bạch Đằng... với gió mạnh và mưa hoàn lưu sau bão; theo dõi chặt chẽ ảnh hưởng của bão, tổ chức cấm biển khi có lệnh.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc triển khai các phương án phòng chống thiên tại đối với các khu vực khai thác hầm lò, bãi thải, các vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở khi có tình huống thiên tai (đặc biệt là mưa lớn) trên địa bàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Ảnh hưởng của bão số 3, mưa dông đã xuất hiện rải rác Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, cục bộ mưa vừa, mưa to. Lượng mưa từ 3h đến 7h ngày 25/8 một số nơi trên 20mm như: Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 42,8mm, Vạn Hương (Hải Phòng) 24,1mm, Bản Sen (Quảng Ninh) 23,9mm… Từ trưa 25/8 đến đêm 26/8, Bắc Bộ mưa to đến rất to và dông kèm gió giật mạnh, lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm; Thanh Hóa 50-100mm, có nơi trên 150mm. Từ 27/8, mưa lớn giảm ở Bắc Bộ và Thanh Hóa. Trước diễn biến trên, từ 12h ngày 25/8, Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thuỷ ra khơi, tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện du lịch biển, lưu trú qua đêm tại các điểm du lịch trên biển. Các tàu từ các tuyến đảo về đất liền tránh trú được cho phép hoạt động đến 15h ngày 25/8.