Quảng Ninh làm thế nào để đón 3 triệu khách du lịch trong Quý IV/2020?

Tiếp tục hưởng ứng và triển khai hiệu quả chương trình kích cầu nội địa “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành kế hoạch “Triển khai giải pháp hoàn thành mục tiêu đón 3 triệu khách du lịch trong Quý IV năm 2020”.

Kế hoạch này nhằm đảm bảo hoạt động du lịch an toàn, giải tỏa tâm lý e ngại dịch bệnh của khách du lịch; thúc đẩy phát triển du lịch đi đôi với phòng, chống dịch COVID-19; quyết tâm đẩy mạnh hoạt động kích cầu du lịch, chuẩn bị chu đáo mùa du lịch Đông Xuân, đặc biệt dịp Noel, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch nhằm tăng cường khả năng thu hút khách du lịch cao nhất; sẵn sàng khởi động thị trường du lịch quốc tế vào thời điểm thích hợp.

UBND tỉnh Quảng Ninh triển khai hàng loạt giải pháp nhằm hoàn thànhmục tiêu đón 3 triệu khách du lịch trong quý IV năm 2020.

Để thực hiện kế hoạch này, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các cơ quan, ban ngành đẩy mạnh chiến dịch truyền thông, khẳng định Hạ Long (Quảng Ninh) là điểm đến an toàn, hấp dẫn, trách nhiệm với thông điệp Đi lại an toàn – Vui chơi an toàn – Nghỉ dưỡng an toàn. Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư cùng tham gia với phương châm chia sẻ trách nhiệm, cùng phục hồi hoạt động du lịch.

Các đơn vị phát động tổ chức chuỗi chương trình kích cầu du lịch, chương trình văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại… để thu hút khách đến Quảng Ninh. Phấn đấu trong Quý IV thu hút được 3 triệu lượt khách đến các điểm du lịch tại tỉnh, đồng thời tiếp tục tạo tiền đề để thúc đẩy phát triển du lịch trong năm 2021 và các năm tiếp theo; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch, dịch vụ, điểm đến du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại tỉnh Quảng Ninh.

Ruộng bậc thang ở xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, điểm đến hấp dẫn khách du lịch.

Để đảm bảo đạt được mục tiêu thu hút 3 triệu khách du lịch, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị tăng cường liên kết, hợp tác phát triển khai thác thị trường du lịch nội địa gồm: Tổ chức chương trình giới thiệu, kích cầu du lịch Quảng Ninh tại tỉnh Thái Nguyên; tổ chức làm việc với các tập đoàn kinh tế để hỗ trợ thúc đẩy du lịch; làm việc với các khu công nghiệp lớn giới thiệu, xúc tiến, chào bán chương trình du lịch Quảng Ninh; phối hợp tổ chức chương trình liên kết phát triển du lịch TP HCM và các vùng Đông Bắc; tổ chức các hoạt động thu hút khách du lịch MICE đến Quảng Ninh; tổ chức các hoạt động thu hút khách du lịch văn hóa tâm linh tới các di tích danh thắng trên địa phận tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Du lịch là cơ quan thường trực, chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch, đồng thời đôn đốc các đơn vị triển khai đảm bảo yêu cầu chung về tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Các Sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp để đảm bảo những đề mục đặt ra trong kế hoạch hoàn thành và vượt chỉ tiêu.