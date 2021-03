Quảng Ninh: Khởi tố nhóm người 'mở tiệc' ma túy trong quán karaoke giữa mùa dịch

(VTC News) -

Ngày 4/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 bị can về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy tại quán karaoke Victory (thuộc tổ 1, khu 5A, phường Vàng Danh, TP Uông Bí).

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 18h ngày 24/2, Công an TP Uông Bí phối hợp cùng UBND phường Vàng Danh kiểm tra hành chính quán karaoke Victory, phát hiện 12 nam nữ thanh niên có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm người sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Victory.

Đấu tranh khai thác, Cơ quan CSĐT Công an TP Uông Bí ra lệnh bắt khẩn cấp 3 người gồm: Ngô Thị Duyên (SN 1996, trú tại TP Lào Cai, Lào Cai), Vũ Trọng Duy (SN 1990, trú tại phường Vàng Danh, TP Uông Bí) và Nguyễn Văn Thọ (SN 1985, trú tại phường Quang Trung, TP Uông Bí) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Đặng Văn Linh (SN 1987, trú tại phường Phương Nam, TP Uông Bí).

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT TP Uông Bí khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với 4 người trên; xử phạt hành chính những người còn lại về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và chủ quán karaoke về hành vi để cho người khác lợi dụng sử dụng chất ma túy trong khu vực mình quản lý.

Đồng thời lực, lượng chức năng ra quyết định xử phạt hành chính tổng số tiền 33 triệu đồng về các hành vi liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19.

Hiện tại, sau nhiều ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, UBND tỉnh Quảng Ninh giao Công an tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh xem xét việc mở lại hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện: rạp chiếu phim, karaoke, massage, vũ trường, bar, pub, dịch vụ internet, trò chơi điện tử.