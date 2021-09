Quảng Ninh, Hải Phòng sẽ có mức thu phí chung tham quan vịnh Hạ Long – Cát Bà

(VTC News) -

“Các sở, ngành hai địa phương sẽ tiếp tục phối hợp xây dựng các phương án để thu hút du lịch qua các chương trình xúc tiến tại khu vực miền Bắc; thống nhất được mức thu phí chung cho du khách khi tới tham quan tại Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà sau khi Quần đảo được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới”, đây là một trong những nội dung quan trọng tại cuộc họp bàn về hợp tác phát triển du lịch trong trạng thái bình thường mới giữa tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng sáng 24/9, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh).

Quang cảnh cuộc họp giữa đoàn công tác 2 địa phương Quảng Ninh và Hải Phòng.

Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá tình hình, phương án phối hợp mở lại hoạt động du lịch, trao đổi khách giữa tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại hai địa phương; phối hợp hoàn thiện hồ sơ đề cử Di sản thiên nhiên thế giới và thu phí tham quan, phí lưu trú trên vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà sau khi Quần đảo Cát Bà được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới.

Cuộc họp giữa đại diện hai địa phương cũng bàn về công tác phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động vận chuyển khách du lịch khu vực vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) và vịnh Hạ Long (Quảng Ninh); tuyến du lịch Tuần Châu - Gia Luận và việc đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường biển tại các vùng giáp ranh giữa vịnh Hạ Long và quần đảo Cát Bà; công tác xử lý rác thải y tế phát sinh do dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Quảng Ninh.

Bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, phát biểu tại buổi làm việc.

Sau buổi làm việc, tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng sẽ tiếp tục xem xét, thực hiện các nội dung đã được thảo luận trên cơ sở đảm bảo nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trạng thái bình thường mới. Qua đó, sẽ cùng tạo ra những bước phát triển mạnh mẽ, mang tính đột phá trong lĩnh vực du lịch ở 2 địa phương.

Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, phát biểu tại cuộc họp.

Tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng thống nhất sẽ tiếp tục hợp tác phát triển về du lịch; xây dựng quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước với hoạt động của phương tiện vận chuyển hành khách, khách du lịch trên vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ; hoàn thiện các phương án để thống nhất được thời gian vận chuyển khách, tăng thời gian tham quan, lưu trú và đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường biển giữa Hạ Long và Cát Bà; phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện hồ sơ đề cử Di sản thiên nhiên thế giới Hạ Long - Cát Bà.

Dự kiến trong tháng 10, tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng sẽ thực hiện ký kết bộ quy chế hoạt động du lịch giữa hai bên để khởi động lại du lịch trên cơ sở xác định các điểm đến cụ thể và đảm bảo nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.