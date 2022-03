Quảng Ninh gấp rút hoàn thiện cơ sở vật chất đăng cai các môn SEA Games 31

(VTC News) -

Ngày 23/3, thông tin với PV VTC News, ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Quảng Ninh cho biết, công tác chuẩn bị tổ chức đăng cai các môn thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tại Quảng Ninh đang được các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương gấp rút triển khai.

Môn Cờ vua: Thi đấu từ 10 – 21/5 (12 ngày) tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh với sự tham gia của 215 người.

Đến thời điểm này, sân thi đấu chính thức môn Bóng đá nữ (Sân vận động Cẩm Phả) đã triển khai xong dự án mở rộng, trồng lại mặt cỏ, hệ thống tưới nước tự động mặt sân cỏ; hệ thống âm thanh, ánh sáng đảm bảo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế.

Ngoài ra, Quảng Ninh cũng tổ chức huy động 300 tình nguyện viên của Trường Đại học Hạ Long có nghiệm vụ hướng dẫn du lịch, lễ tân, ngoại giao tham gia hướng dẫn các Đoàn trong suốt thời gian tổ chức các hoạt động tại Quảng Ninh (mỗi môn 40 tình nguyện viên, 20 tình nguyện viên phục vụ BTC).

Bên cạnh đó, việc bố trí, sắp xếp địa điểm ăn, nghỉ, đảm bảo dịch vụ công cộng phục vụ đại biểu, Ban Tổ chức, trọng tài và các đoàn vận động viên, huấn luyện viên cũng đang được các sở, ngành, đơn vị, địa phương gấp rút chuẩn bị và hoàn thiện.

Sân thi đấu chính thức môn Bóng đá nữ (Sân vận động Cẩm Phả) đã triển khai xong dự án mở rộng, trồng lại mặt cỏ, hệ thống tưới nước tự động mặt sân cỏ; hệ thống âm thanh, ánh sáng đảm bảo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế.

Đặc biệt, Quảng Ninh cũng đang triển khai công tác y tế và kiểm tra doping, trong đó, các đơn vị đã xây dựng phương án, tăng cường thường trực phòng chống dịch và bố trí các đội phòng chống dịch lưu động sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Các đơn vị đã có các phương án dự phòng trong trường hợp diễn ra thảm họa, ngộ độc thực phẩm hàng loạt, dịch bệnh... đảm bảo để Đại hội diễn ra thuận lợi, thành công. Đặc biệt, phương án về phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 trước, trong thời gian tổ chức SEA Games 31 tại Quảng Ninh.

Quảng Ninh cũng đã chỉ đạo các địa phương đảm bảo công tác kiểm soát vệ sinh môi trường, giám sát chặt chẽ nguồn nước, vệ sinh ngoại cảnh trên địa bàn địa phương, tại địa điểm có đại biểu, ban tổ chức, các đoàn ăn, nghỉ, luyện tập, thi đấu.

Môn Cờ tướng: Thi đấu từ 14 – 20/5 (7 ngày) tại Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử, TP Uông Bí với số người tham gia 139 người.

Ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết thêm, công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và giao thông trong thời gian diễn ra SEA Games 31 tại Quảng Ninh đã được các sở, ngành, đơn vị chuẩn bị chu đáo, trong đó đã xây dựng phương án đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, quản lý cư trú, người nước ngoài trên địa bàn, phục vụ Đại hội.

Lực lượng chức năng sẽ kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động chống phá Đại hội; phương án phân luồng, dẫn đường cho các loại xe ưu tiên, xe bus chở vận động viên đi tập luyện, thi đấu, trọng tâm tại các tuyến đường trên địa bàn TP Hạ Long, Cẩm Phả, Quảng Yên, tuyển Quốc lộ18A, khu vực diễn ra các hoạt động của Đại hội, đảm bảo việc di chuyển của các đoàn huấn luyện viên, vận động viên được thông suốt, thuận tiện, an toàn, không để xảy ra tình trạng ùn tắc hoặc tai nạn giao thông.

Môn Bóng chuyền trong nhà: Thi đấu từ 13 – 22/5 (10 ngày) tại Nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ ngồi, phường Đại Yên, TP Hạ Long với sự tham gia của 423 người.

Môn Bóng chuyền bãi biển: Thi đấu từ 15 – 20/5(6 ngày) tại Bãi biển Khu du lịch Quốc tế Tuần Châu với số lượng người tham gia là 179 người.

Đặc biệt, các đơn vị chức năng đã xây dựng phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các quan chức thể thao khu vực và các đối tượng tham dự và các địa điểm tổ chức các môn thi đấu Đại hội.

Trong đó trọng tâm là tại các khu vực, địa điểm lưu trú, ăn, nghỉ, tập luyện, thi đấu của Ban Tổ chức, trọng tài, các đoàn vận động viên, đại biểu và khách mời tham dự Đại hội và các hoạt động tham quan, du lịch của các đối tượng tham dự Đại hội, không để xảy ra các đột xuất, bất ngờ về an ninh, trật tự, nhất là các hoạt động khủng bố, cháy, nổ, các hoạt động gây rối an ninh, trật tự làm ảnh hưởng đến hoạt động của Đại hội.