Quảng Ninh dỡ bỏ những điểm phong tỏa cuối cùng tại Đông Triều

Chiều 26/2, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, từ 0h ngày 26/2, thị xã Đông Triều dỡ bỏ phong tỏa các địa phương cuối cùng sau thời gian phong tỏa để phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ đầu tháng 2/2021 đến nay.

Gồm các thôn Đìa Sen, Sơn Lộc, Tân Tiến, Đìa Mối của xã An Sinh; thôn Tân Thành, Phúc Thị, Đồng Ý của xã Việt Dân và các xã Bình Dương, Nguyễn Huệ, Thủy An. Chốt liên ngành tại Cầu Đạm Thủy xã Thủy An cũng được dỡ bỏ.

Tuy nhiên, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch thị xã Đông Triều vẫn tiếp tục yêu cầu tập trung thiết lập các điểm phong tỏa cục bộ hộ gia đình có các trường hợp F1 cách ly tại nhà hoặc hết thời gian cách ly tập trung theo quy định, các F0 có quyết định khỏi bệnh về cách ly tiếp ở địa phương.

Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại xã An Sinh, thị xã Đông Triều.

UBND thị xã Đông Triều tổng hợp kịp thời, bàn giao cho UBND các xã, phường, tổ chức thực hiện, phân công rõ cơ quan, đơn vị, người thực hiện để quản lý chặt chẽ 24/24h, đúng quy định cách ly tại nhà và tổ chức lấy mẫu để kiểm tra lại theo các mốc thời gian, cung cấp nhu yếu phẩm cho các hộ khi có nhu cầu.

Đồng thời, tiếp tục quản lý chặt chẽ F2, xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ cách ly tại nhà và chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện triệt để cách ly, tuyệt đối không ra khỏi nhà (có biển cảnh báo, chăng dây, rào chắn các lối ra vào).

Là địa bàn giáp ranh với TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương, thị xã Đông Triều được xác định là địa bàn trọng điểm, được kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp độ cao nhất, trong đó có việc thực hiện giãn cách xã hội và phong toả nhiều xã, phường trên địa bàn thị xã.

Trước Tết Nguyên đán Tân Sửu, thị xã Đông Triều đã dừng giãn cách xã hội toàn thị xã và dỡ bỏ phong tỏa 9/14 xã, phường. Sau Tết Nguyên đán, thị xã Đông Triều lần lượt thực hiện gỡ bỏ phong toả một số địa bàn còn lại, đến 0h ngày 26/2 hoàn tất gỡ bỏ phong toả 100%.

Để phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh, toàn thị xã Đông Triều tiếp tục áp dụng hiệu quả các biện pháp hạn chế tập trung đông người theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định như: tiếp tục hạn chế tập trung đông người; đóng cửa tạm thời các cơ sở kinh doanh như quán bar, vũ trường, massage, karaoke...

Các chốt, trạm ở quốc lộ, tỉnh lộ, bến đò, đường sông, đường mòn, lối mở giáp ranh với tỉnh Hải Dương và huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) và đường 345 được giữ nguyên và tiếp tục hoạt động 24/24h.