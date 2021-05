Quảng Ninh đề nghị truy tố 6 bị can tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép

(VTC News) -

Các bị can bị truy tố gồm: Tằng A Nhì (SN 1993, trú tại Đồng Tâm, Bình Liêu, Quảng Ninh); Nguyễn Thị Vui (SN 1983, trú tại TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên); Tằng Xuân Quân (SN 1995); Lỷ Chăn Cắm (SN 1994); Tằng Phúc Khanh (2001); Tằng Phúc Dảu (SN 1998).

Riêng bị can Tằng A Tài do đang điều trị bệnh liên quan đến tâm thần, Cơ quan ANĐT tách hành vi của Tằng A Tài để điều tra trong vụ án riêng.

Cơ quan ANĐT lấy lời khai của Nguyễn Thị Vui.

Theo hồ sơ điều tra, Nguyễn Thị Vui và Tằng A Nhì là 2 bị can chính trong vụ án, đã liên hệ với người Trung Quốc để tổ chức cho 21 người xuất cảnh trái phép vào các ngày 21, 25, 29/3/2021.

Trong chuyến ngày 29/3/2021, để tổ chức cho 10 người xuất cảnh, Nhì thuê các bị can Tằng Xuân Quân, Tằng Phúc Dảu, Tằng Phúc Khanh, Lỷ Chăn Cắm vận chuyển số người xuất cảnh trái phép ra khu vực giáp biên.

Ngoài ra, Cắm còn giúp Nhì thuê thêm Tằng A Tài (SN 1995); Lỷ Chăn Thành (SN 1992, cùng trú tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) để chở thuê cho Nhì với mục đích hưởng lợi.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố 7 bị can về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, đồng thời làm rõ hành vi của từng bị can trong vụ án.

Hiện, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh chuyển hồ sơ vụ án đến Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đề nghị truy tố các bị can trong đường dây này.