Quảng Ninh đảm bảo cung cấp đủ than, điện cho doanh nghiệp

“Tạo điều kiện tốt nhất, tháo gỡ tối đa các khó khăn, vướng mắc cho ngành than, ngành điện để tận dụng các cơ hội thị trường tăng cường các nguồn lực cho đầu tư, phát triển hợp lý, bền vững, bảo đảm an toàn lao động, tăng tối đa sản lượng nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đóng góp hiệu quả vào tăng trưởng và tăng thu ngân sách; đảm bảo cung ứng đủ nguồn than cho sản xuất điện, không để thiếu than cho sản xuất điện và thiếu điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân”.

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh tại hội nghị gặp mặt gần 400 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tổ chức chiều 13/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị gặp mặt doanh nghiệp lần thứ nhất năm 2022.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đều đánh giá, lĩnh vực công nghiệp năng lượng gồm than, điện và xăng dầu luôn được tỉnh Quảng Ninh quan tâm, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển ổn định với mức tăng trưởng cao.

Các doanh nghiệp cũng đánh giá cao tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan triển khai đầy đủ, hiệu quả các nội dung đã cam kết.

Từ đầu năm 2022 đến nay, đã có 59 kiến nghị của doanh nghiệp được các vị lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương trả lời, giải đáp liên quan đến thị trường vốn; sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp chế biến, chế tạo; tình hình xuất nhập khẩu và hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ...

Gần đây nhất, tỉnh Quảng Ninh cùng với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành than, ngành điện.

Trong khuôn khổ hội nghị, UBND tỉnh Quảng Ninh cùng với TKV và EVN đã bàn bạc, trao đổi và ký kết biên bản phối hợp, trong đó thống nhất đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, đặc biệt trong những tháng cao điểm nắng nóng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Điều này tiếp tục thể hiện phương châm, cam kết của tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất.

Phát biểu trước giới doanh nhân tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh, năm 2022 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ 2020-2025, Quảng Ninh đang đứng trước những cơ hội phát triển mới rất to lớn, đan xen khó khăn, thách thức để từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu ngày càng giàu đẹp, văn minh, tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc, đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, nơi hội tụ và lan tỏa phát triển kinh tế, xã hội của phía Bắc.

Trong thời gian tới, tỉnh xác định phải tập trung đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông tổng thể, trọng tâm ưu tiên là phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, công nghệ thông tin, viễn thông, cảng biển và dịch vụ cảng biển, hạ tầng logistics, hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế, hạ tầng đô thị, hạ tầng văn hóa - xã hội.

Quảng Ninh cũng sẽ ưu tiên nguồn lực nhà nước và khai thác tối đa nguồn lực ngoài nhà nước cho phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng gắn với nhanh chóng tăng quy mô và nâng cao chất lượng dân số; gắn chặt với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, công chức, viên chức.

Tỉnh sẽ nhận diện kịp thời những khó khăn, thách thức của địa phương, đơn vị, ngành, lĩnh vực mình và của nhà đầu tư, doanh nghiệp, người dân để tìm cách tháo gỡ, giải quyết theo quy định; kiên trì cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chỉ.

Đồng thời, tỉnh Quảng Ninh sẽ xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch để xác lập tầm nhìn dài hạn trong tính liên thông với các kế hoạch trung hạn, ngắn hạn; khai thác tối đa dư địa phát triển, giải phóng tối đa sức sản xuất của các trụ cột kinh tế.

Tỉnh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị; trao quyền mạnh mẽ hơn nữa cho cộng đồng nhà đầu tư, doanh nghiệp “đo lường”, đánh giá khách quan, độc lập thông qua các kênh phản hồi, phiếu điều tra, khảo sát tính thực chất cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, mức độ tín nhiệm đối bộ máy chính quyền điều hành cấp cơ sở.

Ông Nguyễn Xuân Ký khẳng định, hội nghị này là dịp để Quảng Ninh cùng với các doanh nghiệp cùng thẳng thắn trao đổi, nhìn nhận đánh giá chất lượng điều hành kinh tế - xã hội của tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương.

Đồng thời, tỉnh Quảng Ninh sẵn sàng lắng nghe tiếng nói chân thành, có trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các hộ kinh doanh để cùng trăn trở, nâng cao trách nhiệm, tìm cách giải quyết thấu đáo, vào cuộc thực chất, hiệu quả đối với từng khó khăn, vướng mắc với mục tiêu tiếp tục củng cố, tăng cường niềm tin và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

“Đó là thước đo đánh giá hiệu quả nhất về sự phục vụ của chính quyền địa phương liêm chính, hiệu lực, hiệu quả và cũng là đo đếm hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị”, ông Nguyễn Xuân Ký khẳng định.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Xuân Ký cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đã luôn quan tâm, đồng hành và hỗ trợ chính quyền tỉnh trong nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; nâng cao chất lượng điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội. Đây chính là sự thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với chính quyền tỉnh Quảng Ninh.

Về chính quyền tỉnh Quảng Ninh, những kết quả đạt được trong nhiều năm qua là kết quả của quá trình kiên trì, nỗ lực, liên tục bền bỉ, có kế thừa, đổi mới và phát triển để xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, kiến tạo, phục vụ, định hình nền quản trị địa phương hiện đại, tự chủ, năng động, hiệu quả, quyết tâm đột phá vào các nút thắt, điểm nghẽn để mở ra các cơ hội mới cho phát triển.

Trên tinh thần cởi mở, xây dựng, tỉnh Quảng Ninh và các doanh nghiệp đã trao đổi, thảo luận được 13 ý kiến tập trung một số nhóm vấn đề mà các doanh nghiệp quan tâm.

Tại hội nghị, tỉnh Quảng Ninh và các doanh nghiệp đã trao đổi, thảo luận được 13 ý kiến tập trung một số nhóm vấn đề mà các doanh nghiệp quan tâm liên quan đến việc đảm bảo than, điện cho sản xuất trong năm 2022; xây dựng nhà ở cho công nhân; tuyển dụng lao động cho ngành du lịch; tiêu thụ bã sàng, bã xít của các đơn vị ngành than; vật liệu san lấp; quy hoạch địa điểm các cửa hàng xăng dầu... Những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp đều được lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương giải đáp thỏa đáng.