Quảng Ngãi: Sạt lở núi kinh hoàng, mặt đường đứt gãy, dân di dời khẩn cấp

Sạt lở kinh hoàng ở khu dân cư A Nhoi 2. (Nguồn: T.V)

Chiều 1/12, trả lời PV VTC News, ông Đỗ Thanh Vượt - Chủ tịch UBND xã Sơn Long xác nhận, sáng cùng ngày, chính quyền địa phương tổ chức di dời khẩn cấp 8 hộ dân với 36 nhân khẩu ở khu dân cư A Nhoi 2 đến nơi an toàn.

Sạt lở kinh hoàng tại khu dân cư A Nhoi 2. (Ảnh: T.V)

Theo ông Vượt, từ đêm qua (30/11), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông nên trên địa bàn xã Sơn Long có mưa rất to. Ngay trong đêm, trận sạt lở núi kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến khoảng 3.000 m3 đất đá tràn xuống tuyến đường nhánh N1 từ khu dân cư A Nhoi 2 đi trung tâm UBND xã, đe dọa sự an toàn của 8 hộ dân.

Ngoài ra, mưa to kéo dài không ngớt cũng khiến tuyến đường Trường Sơn Đông (đoạn đi qua địa bàn xã Sơn Long) tiếp tục phát sinh 2 điểm sạt lở mới. Trong đó, tại Km170+00 (khu dân cư Ra Lin, thôn Mang Hin), hàng trăm khối đất, đá trút xuống làm vùi lấp cả mặt đường. Tại Km174+950 (khu dân cư A Xăng, thôn Tà Vay), mặt đường bị đứt gãy với chiều dài 12m khiến giao thông ách tắc.

Cách đây không lâu, một ngôi làng ở xã Sơn Long cũng lâm cảnh tan hoang do sạt lở núi.

Thời gian qua, xã miền núi Sơn Long liên tiếp xảy ra sạt lở núi. (Ảnh: T.V)

Cụ thể, trận sạt lở núi "lịch sử" xảy ra tại thôn Ra Pân vào ngày 10/11 khiến cả ngôi làng chìm trong đất đá nhão nhoẹt.

Theo đó, khoảng 60.000 m3 đất đá từ trên núi cao bất ngờ trút ào ạt xuống làng Ra Pân, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Trận sạt lở núi kinh hoàng này kéo dài xuyên đêm khiến bà con địa phương rất đỗi lo sợ. Rất may, thời điểm xảy ra sạt lở núi, toàn bộ 60 hộ dân trong làng đã được di dời đến chỗ tránh trú an toàn nên không có thiệt hại về người.