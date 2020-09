Quảng Ngãi phân công lại nhiệm vụ các lãnh đạo sau khi có tân Chủ tịch tỉnh

Ngày 24/9, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Đặng Văn Minh - tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, từ ngày 9/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi thống nhất phân công ông Nguyễn Tăng Bính (Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh) phụ trách, xử lý công việc và ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 15/9, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII (nhiệm kỳ 2016-2021) tổ chức kỳ họp thứ 20 – kỳ họp chuyên đề để thông qua nhiều nội dung quan trọng với sự tham gia của 46/52 đại biểu.

Với 45/46 phiếu bầu (đạt tỷ lệ 97,8%), ông Đặng Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Vì vậy, ngay khi kiện toàn chức danh bị "khuyết" từ đầu tháng 7 - thời điểm ông Trần Ngọc Căng chính thức nghỉ công tác và nghỉ hưu trước tuổi, tân Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh quyết định phân công lại nhiệm vụ các lãnh đạo.

Cụ thể, ông Đặng Văn Minh sẽ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND tỉnh; lãnh đạo các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Ngoài ra, ông Minh còn trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; điều hành ngân sách, kế hoạch đầu tư phát triển và các lĩnh vực tổ chức cán bộ, quốc phòng, an ninh, thanh tra, công tác nội chính, phát triển nguồn nhân lực, cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, xúc tiến thu hút đầu tư; chỉ đạo và áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng chống thiên tai, cháy, nổ, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn giao thông; những giải pháp quan trọng để chỉ đạo điều hành trong từng thời gian mà Chủ tịch UBND tỉnh thấy cần phải trực tiếp xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Nội vụ, Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Trực tiếp theo dõi địa bàn thành phố Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ và huyện Bình Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác quản lý, phát triển đô thị; xây dựng, công nghiệp, thương mại, điện lực, giao thông vận tải; nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; tài nguyên, môi trường và khoáng sản; chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu. Phó trưởng ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh và Trưởng ban các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính (phải) làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thuộc lĩnh vực phụ trách. Tiếp nhận và xử lý bước đầu trường hợp công dân tụ tập trước trụ sở UBND tỉnh, trụ sở Tỉnh ủy và các trường hợp tụ tập đông người trái phép, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự; giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng thụ lý đơn và quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị: Công thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi và các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng và Công nghiệp; Giao thông; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trực tiếp theo dõi địa bàn các huyện: Nghĩa Hành, Ba Tơ, Minh Long.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng: Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục đào tạo; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Thông tin - Truyền thông, báo chí, tuyên truyền, phát thanh truyền hình; Lao động - Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội; Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước; Dân số, Gia đình và Trẻ em. Làm Chủ tịch Hội đồng khoa học, kỹ thuật tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá sáng kiến của tỉnh; trực tiếp làm Trưởng ban các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách.

Trực tiếp theo dõi địa bàn các huyện: Sơn Tịnh, Trà Bồng, Tư Nghĩa, Mộ Đức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên: Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Kinh tế tập thể, Kinh tế biển, Chương trình Biển Đông hải đảo, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phòng cháy và chữa cháy; ngân hàng, kho bạc nhà nước, thuế, hải quan, thống kê, hội nhập kinh tế quốc tế, đối ngoại (kinh tế đối ngoại, ngoại vụ), kiểm toán, tài sản công (trừ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước); Quỹ đầu tư phát triển tỉnh, Công ty TNHH một thành viên đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi; chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước (kể cả đơn vị sự nghiệp công lập) thuộc tỉnh quản lý, hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và cơ chế, chính sách phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp.

Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị: Ngoại vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Cục Thống kê tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Quảng Ngãi, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Quảng Ngãi, hệ thống Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh, các Hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trực tiếp theo dõi địa bàn các huyện: Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn.