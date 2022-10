Quảng Ngãi 'nói không' với 2 dự án điện mặt trời trên đầm An Khê

(VTC News) -

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa giao Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh xem xét, có văn bản báo cáo Bộ Công Thương về việc không tiếp tục đề xuất bổ sung dự án điện mặt trời trên đầm An Khê (nằm trong quần thể di tích Văn hóa Sa Huỳnh) vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/11/2022.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thị xã Đức Phổ khẩn trương lập, hoàn chỉnh hồ sơ khoa học di tích quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thẩm định, trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/11/2022.

Như VTC News đưa tin, dự án Nhà máy điện mặt trời đầm An Khê do Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Hệ thống đề xuất. Dự án có quy mô 33,9ha tại đầm An Khê với công suất thiết kế 50MWp, tổng mức đầu tư 981 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành giai đoạn 1 là quý IV/2023, giai đoạn 2 là quý IV/2024.

Dự án Nhà máy điện mặt trời đầm Nước Mặn (An Khê 2) do Công ty CP Systech Đà Nẵng đề xuất với quy mô 32,8ha tại đầm An Khê với công suất thiết kế 50MWp, tổng mức đầu tư 981 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành đến quý IV/2024.

Năm 2017, trên cơ sở ý kiến của UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã có kết luận thống nhất chủ trương đầu tư dự án điện mặt trời tại khu vực đầm An Khê ở xã Phổ Khánh và đầm Nước Mặn ở xã Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ).

Tuy nhiên, chủ trương đầu tư 2 dự án đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối. Cụ thể, khu vực đề xuất dự án chưa phù hợp với đồ án quy hoạch chung đô thị Đức Phổ đến năm 2035, chưa được phê duyệt bổ sung vào quy hoạch chung phát triển điện lực quốc gia.

Ngoài ra, khu vực đề xuất dự án còn có nguy cơ phá vỡ không gian sinh tồn và ảnh hưởng đến không gian văn hóa Sa Huỳnh. Trong khi đó, đầm An Khê đã được đưa vào khoanh vùng bảo vệ di tích quốc gia đặc biệt. Vậy nên dự án có thể gây cản trở trong việc xếp hạng di tích này.