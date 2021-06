Quảng Ngãi cách ly xã hội 2 xã, phường để phòng chống COVID-19

(VTC News) -

Thông tin trên vừa được nêu trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ngãi diễn ra vào sáng 26/6.

Lực lượng y tế phun thuốc tiêu độc, khử trùng khu vực bệnh nhân 14442 sinh sống.

Theo báo cáo của Sở Y tế Quảng Ngãi, địa phương vừa ghi nhận 5 ca dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả đều là F1 của BN14442 (tài xế chở hàng đông lạnh, trú thôn Tân Lộc, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ). Cụ thể, 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 gồm vợ, 2 con và 2 người bạn của BN14442. Tất cả được xác định dương tính với SARS-CoV-2 thông qua 2 lần xét nghiệm bằng phương pháp PCR tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi và xét nghiệm khẳng định tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Vũ Minh Tâm - Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ cho biết, hiện chính quyền địa phương đã phong tòa khu vực bệnh nhân 14442 sinh sống và thông báo rộng rãi để người dân chủ động khai báo y tế.

Công an tỉnh Quảng Ngãi quyết định dừng các phương tiện vận tải hành khách ra vào Sa Huỳnh và xã Phổ Châu. “100% người dân phải khai báo y tế vì nam tài xế mắc COVID-19 đi tắm biển, ăn uống ở biển Châu Me (xã Phổ Châu). Các điểm F0 và người nhà F0 di chuyển tới phải khai báo y tế và xét nghiệm", Đại tá Võ Văn Dương - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, nói.

Ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất từ 12h ngày 26/6 sẽ áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng đối với xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ).

Quảng Ngãi họp khẩn sau khi ghi nhận 5 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Theo ông Minh, trong những ngày gần đây, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp vì hầu hết các tỉnh lân cận đều có ca bệnh. Để phòng chống dịch có hiệu quả, ông Minh yêu cầu các cơ quan có liên quan truy vết khẩn trương, kịp thời các trường hợp tiếp xúc với F0 để đưa đi cách ly, tránh lây lan cộng đồng. "Dự báo sắp tới sẽ có F1 rất đông nên phải kích hoạt tất cả các khu cách ly tập trung tại các địa phương, nếu không thực hiện thì chủ tịch UBND địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh", ông Minh chỉ đạo.