Quảng Ngãi: Bắt nam thanh niên tổ chức cho người khác trốn sang Campuchia

(VTC News) -

Ngày 15/11, Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Huỳnh Thanh Tú (30 tuổi, trú phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Huỳnh Thanh Tú thời điểm bị bắt. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, lợi dụng sơ hở của cơ quan chức năng trong việc tuần tra kiểm soát biên giới và sự nhẹ dạ cả tin của người dân, Tú đã tổ chức, hướng dẫn cho một số người dân qua lao động bất hợp pháp trong các casino ở Campuchia.

Nhiều nạn nhân sau khi bị dụ dỗ "việc nhẹ lương cao" qua làm việc tại các casino thì bị khống chế, cưỡng ép lao động và không cho về nước. Phải đến khi gia đình gửi một số tiền lớn qua chuộc thì các nạn nhân mới được thả về nước.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ và mở rộng vụ án.