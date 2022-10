Quảng Nam: Truy nã 'nữ quái' tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

(VTC News) -

Cụ thể, theo Quyết định truy nã số 01/QĐTN-ANĐT, Nguyễn Thị Hiền (33 tuổi, trú thôn Vinh, xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang, Quảng Nam; nơi tạm trú xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM) bị truy nã với tội danh tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Chân dung Nguyễn Thị Hiền - "nữ quái" tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. (Ảnh: C.A)

Mọi công dân khi phát hiện đối tượng hoặc biết những thông tin gì liên quan đến đối tượng bị truy nã thì báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam theo địa chỉ: 19 Trần Hưng Đạo, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam; số điện thoại: 02353.852.589, 0985.546.008 hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất biết để xử lý.

Công an tỉnh Quảng Nam đảm bảo giữ bí mật và có phần thưởng cho người cung cấp tin có giá trị để bắt đối tượng. Tổ chức, cá nhân nào bao che, chứa chấp đối tượng bị truy nã sẽ bị xử lý theo pháp luật.