Quảng Nam: Tóm gọn kẻ vờ hỏi mua vàng rồi cướp

(VTC News) -

Ngày 23/3, Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ Phạm Ngọc Duy (30 tuổi, trú xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, tối 16/3, bà N.T.T. (trú tổ Trung Thị, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) - chủ tiệm vàng A.B. trình báo cơ quan công an về việc tiệm vàng của mình bị cướp.

Lực lượng chức năng đưa đối tượng Phạm Ngọc Duy đi thực nghiệm lại hiện trường vụ cướp tiệm vàng. (Ảnh: C.A)

Theo thông tin phản ảnh của bà T., vào thời điểm trên, một nam thanh niên chạy xe máy đến tiệm vàng của bà và hỏi mua sợi dây chuyền vàng loại 4 chỉ, lách vàng loại 3 chỉ (tất cả đều là vàng 24K).

Lợi dụng sơ hở của bà T., đối tượng nhanh chóng cầm vàng lên xe tháo chạy.

Công an huyện Bắc Trà My nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời cử 1 tổ công tác trực tiếp đến hiện trường để thu thập thông tin, phân công nhiều tổ trinh sát toả đi các hướng, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Tam Kỳ và Công an các huyện lân cận xác minh thông tin, truy xét đối tượng.

Đến tối 21/3, lực lượng chức năng áp sát, khống chế bắt giữ đối tượng Phạm Ngọc Duy cùng tang vật có liên quan trọng vụ việc.

Qua đấu tranh, đối tượng Duy khai nhận vì không có tiền trả nợ nên nảy sinh ý định cướp tiệm vàng. Sau khi khảo sát địa điểm và chuẩn bị đầy đủ công cụ, phương tiện thì Duy lựa chọn tiệm vàng A.B. để thực hiện hành vi phạm tội.