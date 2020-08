Quảng Nam tiếp tục tạm dừng hoạt động quán bar, vũ trường

Ngày 12/8, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - ký quyết định về việc tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh; các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe bus liên tỉnh từ Quảng Nam đi Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.

Đến thời điểm hiện tại, Quảng Nam ghi nhận 77 ca mắc COVID-19. Hàng loạt khu vực của tỉnh này đang bị phong tỏa.

Tỉnh Quảng Nam cũng quyết định tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội, hội thi, hội diễn... tập trung quá 20 người tại nơi công cộng.

Hoạt động của các khu vui chơi, giải trí, quán bar, internet công cộng, vũ trường, karaoke, massage, rạp chiếu phim, rạp hát, cơ sở làm đẹp cũng sẽ bị tạm dừng hoạt động.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam quyết định tạm dừng các tour du lịch đưa khách đi, khai thác khách đến từ TP Đà Nẵng và các vùng có dịch; đón mới khách du lịch từ TP Đà Nẵng và các vùng có dịch.

Thời gian tạm dừng các hoạt động trên là từ 0h ngày 13/8 đến khi có thông báo mới.

Trước đó, địa phương này cũng quyết định tạm dừng các hoạt động trên trong khoảng thời gian từ 0h ngày 29/7 đến 0h ngày 13/8.

Liên quan đến tình hình phòng, chống dịch COVID-19, từ ngày 25/7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 77 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. 6 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh này đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Video: Phong tỏa khối An Hội, phường Minh An, TP Hội An