Quảng Nam tiếp tục 'gỡ vướng' tại 3 dự án của Bách Đạt An

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang tiếp tục chỉ đạo giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị số 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Dự án Khu đô thị Hera Complex Riverside.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, các dự án trên do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, việc triển khai đến nay cơ bản không đảm bảo đúng tiến độ do các khó khăn, vướng mắc như: Rà soát, khớp nối, bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) các giai đoạn I, II, III tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc; việc hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng (việc giải tỏa khi chưa có quyết định thu hồi đất, chưa phê duyệt phương án bồi thường); việc huy động vốn khi chưa thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính; chưa đầu tư hoàn thiện hạ tầng và một số khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Trước tình hình trên, ông Nguyễn Hồng Quang yêu cầu Tổ trưởng, các Tổ phó, Thành viên Tổ công tác và các Sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND thị xã Điện Bàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung phối hợp, hỗ trợ, đôn đốc, hướng dẫn, giải quyết nhanh, kịp thời các hồ sơ, thủ tục liên quan đến các dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị số 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside và các dự án khác do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc; thường xuyên theo dõi, đôn đốc Công ty CP Bách Đạt An phối hợp, thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan; nhất là kịp thời bố trí đủ kinh phí cho UBND thị xã Điện Bàn để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và triển khai thi công hoàn thành các dự án đảm bảo tiến độ.

Đối với Công ty CP Bách Đạt An, lãnh đạo Quảng Nam yêu cầu xây dựng kế hoạch, lộ trình, tiến độ cụ thể (bao gồm cả tiến độ triển khai thi công, huy động phương tiện, vật tư, máy móc thiết bị...), phân công từng cá nhân trực tiếp phụ trách các mảng công việc, hạng mục thi công của từng dự án và các yêu cầu, đề xuất đối với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giải quyết các hồ sơ, thủ tục,... gửi các cơ quan liên quan để theo dõi và tập trung phối hợp giải quyết các tồn tại, vướng mắc, phát sinh.

Đánh giá lại nguồn lực tài chính hiện có của công ty; xây dựng kế hoạch, lộ trình, thời điểm, phương thức huy động, bố trí nguồn vốn; chứng minh cụ thể về khả năng huy động tài chính; trường hợp cần thiết, làm việc với Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam (nhà môi giới) và các tổ chức, cá nhân liên quan để phối hợp giải quyết. Ngoài ra, Công ty CP Bách Đạt An phải khẩn trương bố trí kinh phí bồi thường theo các phương án được duyệt, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính đối với Nhà nước. Rà soát tiến độ thực hiện và tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hoàn thành các hạng mục của các dự án; các khu vực đảm bảo điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì khẩn trương thực hiện các hồ sơ, thủ tục và các nghĩa vụ về tài chính có liên quan để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từng phần cho dự án.

Như VTC News nhiều lần đưa tin, 3 dự án tại thị xã Điện Bàn gồm: Khu đô thị số 7B mở rộng, Khu đô thị Bách Đạt và Khu đô thị Hera Complex Riverside xảy ra tranh chấp giữa Công ty CP Bách Đạt An (chủ đầu tư) và Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam (nhà môi giới). Đây là vụ tranh chấp bất động sản được coi là lớn bậc nhất miền Trung với khoảng 1.100 lô đất nền đã được bán ra, thu về khoảng 700 tỷ đồng. Sau nhiều lần xét xử từ sơ thẩm đến phúc thẩm, TAND các cấp đều bác đơn khởi kiện của Công ty CP Bách Đạt An, buộc doanh nghiệp này tiếp tục thực hiện hợp đồng, nhanh chóng triển khai các dự án, bàn giao đất và sổ đỏ cho người dân. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng mua đất tại dự án.