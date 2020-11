Quảng Nam thu hồi quyết định cho thuê hơn 31.000 m2 đất xây thủy điện

Ngày 26/11, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký quyết định thu hồi quyết định số 3272/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh về việc cho Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển điện Cửu Long thuê đất để xây dựng Nhà máy thủy điện Đắk Di 2 tại xã Trà Don và Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam (đợt 2).

Lý do của việc thu hồi quyết định là để thực hiện rà soát, kiểm tra, đánh giá các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.

Một nhà máy thủy điện đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ngày 20/11 vừa qua, ông Hồ Quang Bửu ký quyết định cho Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển điện Cửu Long thuê đất để xây dựng Nhà máy thủy điện Đắk Di 2

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định cho doanh nghiệp trên thuê 31.524,2 m2 đất gồm 10.609,8 m2 tại xã Trà Don và 20.914,4 m2 tại xã Trà Nam để đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Đắk Di 2.

Trong đó, diện tích hạng mục xây dựng nhà máy: 2.770,4m2; diện tích hạng mục xây dựng đập, lòng hồ: 20.914,4m2; diện tích hạng mục thi công đường công vụ và tháp điều áp: 7.839,4m2.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo bản đồ tổng thể công trình Nhà máy thủy điện Đăk Di 2 tại xã Trà Don và Trà Nam, huyện Nam Trà My, do Công ty Cổ phần An Bình Dương xác lập tháng 1/2019 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam xác nhận ngày 12/4/2019.

Hình thức thuê đất trả tiền hàng năm, thời hạn thuê đất đến 28/8/2059.

Quyết định trên ngay lập tức vấp phải sự phản ứng của dư luận khi huyện Nam Trà My trở thành "điểm nóng" về sạt lở trong thời gian gần đây. Đơn cử như vụ sạt lở núi xảy ra tại nóc Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng vào cuối tháng 10 vừa qua khiến 15 ngôi nhà bị vùi lấp, 22 người chết và mất tích.